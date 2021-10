La 1-5/18: Lautaro se entera de que Rita pasó la noche en la casa de Matías y no puede contener su ira

Cada uno de los protagonistas de La 1-5/18 enfrentó en el capítulo del jueves nuevas situaciones que lo acercaron o lo alejaron de sus objetivos y deseos más profundos.

Tras haber soñado con el padre Lorenzo (Esteban Lamothe) y haberse incomodado al verlo cerca de Miranda (Romina Gaetani), Lola (Agustina Cherri) se da cuenta de que lo que siente por él es más que respeto y cariño.

Esa mañana, comenzaban las clases de apoyo para quienes quieren terminar el secundario, y al ver que la maestra no llegaba, el cura decide ir a buscarla a su casa. Ya en la parroquia, Lorenzo le cuenta a Lucy (Julieta Ruiz) que sus compañeros del secundario, entre los que se encuentra Miranda, lo agregaron a un grupo de WhatsApp y Rita, al escucharlo, vuelve a sentirse celosa.

Rita (Lali González), en tanto, se vio obligada por la fuerte tormenta a pasar la noche en la casa de su hijo, pero para no tener problemas con Lautaro (Nico García), que no sabe que está trabajando allí como mucama, se vio obligada a mentirle, inventando que se encuentra en la casa una amiga.

Durante su estadía, sigue acercándose a Matías (Balthazar Murillo), que no sabe que ella en realidad es su madre. El muchacho le cuenta que es adoptado y que sus padres siempre le contaron la verdad. Ella, entonces, le pregunta si nunca sintió ganas de conocer a su madre biológica. “Si, cuando terminé la primaria, pero mis viejos me dijeron que no tenían forma de contactarla. La verdad que no pienso mucho en eso, estoy bien así”, le responde.

A la mañana siguiente, Sebastián (Luciano Cáceres) se ofrece a llevarla a su casa en auto. Y en el camino ocurre lo inesperado: el auto en el que van y el de Lautaro casi chocan en el preciso instante en el que ella le está contando al médico que su marido es “bastante bravo”. Allí, sin saber que ella mintió, el hombre le cuenta que Rita pasó la noche en su casa y que la esperan allí antes del mediodía.

Al llegar a su casa, Lautaro estalla de ira, acusa a su esposa de hacerlo “quedar como un cornudo”, y le vuelve a prohibir que vaya a trabajar a esa casa. “Me voy por Matías”, le responde ella sin pensarlo. Y, para salir del paso, inventa que el chico le hace acordar a su hijo.

Noelia (Leonor Manso) encuentra a su amiga llorando y le vuelva a aconsejar que se aleje de su marido. Además, se debate entre contarle a Rita lo que averiguó Ricky (Felipe Colombo): que Matías no fue dado en adopción, sino que Lautaro lo vendió. El hombre escucha la conversación desde afuera y más tarde la amenaza a la amiga de su mujer con echarla de su casa.

Frente a esta situación, Rita decide no ir a trabajar y Sebastián, preocupado, le pide a Renata (Bárbara Lombardo) que la llame, pero su esposa se niega a hacerlo. Quien la llama, finalmente, es Matías.

Tras la muerte de Don Luis (Patricio Contreras), Bruno (Gonzalo Heredia) y Gina (Ángela Leiva) dejaron de lado sus diferencias y están cada vez más cerca.

Luego de que Roxy (Julieta Bartolomé) le contara que Tulio (Gregorio Barrios) está por dar un golpe sin avisarle, Jonathan (Lucas D’Amario) encarar al adolescente.

Al llegar al bar, maltrata a Gina, pero Roxy logra salvarla. Tras tomar unos tragos, Gina descubre que su amiga tiene otras intenciones con ella.

Al llegar, Bruno encuentra a Gina dormida sobre el mostrador del bar. En realidad, fue a buscarla para acompañarla a su reunión en el patronato de los liberados. Para despabilarla, la lleva bajo la lluvia y le prepara un café bien cargado. Ella, a su vez, se siente cada vez más atraída por él, que es nada menos que el hijo de su padre adoptivo.

A la salida de la reunión se encuentran con Vivi (Leticia Brédice) y Ricky (Felipe Colombo) que están yendo a buscar a Alan (Agustín Sosa) a la comisaría. Allí, Gina recuerda que la noche anterior vio a Alan con Tulio y decide salir a buscarlo. Jonathan, en tanto, vuelve al bar a buscarlo, pero en ese momento lo llama Lomo (El Polaco) avisándole que lograron ubicarlo. Cuando Jonathan está por pegarle, aparece Bruno, lo enfrenta y se lleva a su hermano sano y salvo. Más tarde, deberá volver a salvar a Gina de un nuevo embate del malviviente.

Rogelio (Yayo Guridi) le deja un mensaje a Mili (Nina Spinetta) diciéndole que quiere saber cómo está su hijo, lo escucha su hija, Malena (Ornella D’Elía). Pero cuando ella le pide explicaciones, él le inventa una historia y ella termina creyendo. Más tarde, al llegar a su casa, el puntero encuentra a su esposa, Vivi, viendo viejos videos junto a Chacho (Maxi Ghiione). Esos videos, con imágenes del pasado, terminan afectando al tío de Rita.