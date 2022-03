El rating de la TV: cómo fueron los números del final de La 1-5/18 y de El hotel de los famosos, el debate

El día viernes, el canal Trece presentó un comienzo y un final. Por un lado, El hotel de los famosos, inauguró un espacio llamado El debate, en el que como su nombre lo indica, el eje estará puesto en discutir lo más jugoso que sucedió durante la semana en el marco del reality. Por otra parte, la novela La 1-5/18 llegó a su final. Y en materia de rating, estos fueron los números de ambos ciclos.

A las 22:15 dio inicio El hotel de los famosos: el debate. Su rating se mantuvo en el orden de los ocho puntos, subiendo por momentos a 8.5. En su emisión inicial, este ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares tuvo como objetivo repasar lo mejor (y lo peor) de los últimos días en el reality. Junto a los conductores, se encuentra un panel de especialistas, integrado por Tomás Balmaceda, Dalia Gutmann, Romi Scalora y José María Muscari. Durante su debut, El debate se dedicó a discutir dos de los aspectos que más tela dieron para cortar, por un lado, los juegos de conquista que se produjeron dentro del hotel, y por el otro, el comentado cruce entre Martín Salwe y Leo García.

Adentro del hotel, todo comenzó cuando el locutor le hizo un desafortunado comentario al músico, quien no dudó en manifestar su incomodidad, y en el marco de un desayuno le plantó cara cuando aseguró: “¿Por qué la gente se hace tantas preguntas por la sexualidad? Me incomoda mucho este tema. Hay que superarlo eso, son demasiado machistas ustedes”. Salwe intentó enmendar la situación y le dijo: “Te pido disculpas si te ofendí sin querer. Igual sabé Leo, que lo último que haría acá es molestarte a vos”.

Más adelante, el cruce ganó en tensión cuando ambos volvieron a discutir. El locutor aseguró que García había malinterpretado sus palabras, y el músico le respondió: “Sí hubo agresiones emocionales que no me hicieron bien, no me gusta estar con personas homofóbicas”. Ante esa acusación, Salwe retrucó que su compañero de reality debería “hablar con un profesional, que le explique lo que es una persona homofóbica”. Cuando debieron debatir lo sucedido, los panelistas consideraron que la acusación del músico quizá fue algo desmedida, pero que Salwe no hizo nada para apaciguar esa situación. Y en ese sentido, Balmaceda concluyó que Leo “puso una palabra difícil, él sabe que está en televisión, es una estrategia”, pero detalló: “Cuando Martín dice “¿hay un psiquiatra para Leo?, tampoco podés decirle a una persona que se siente mal, o que se siente ofendida, que su sentimiento no es válido”.

Una vez finalizado El debate, dio inicio la conclusión de la novela de Pol-Ka. Durante su emisión, la novela protagonizada por Esteban Lamothe, Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y Ángela Leiva, logró un promedio de diez puntos, convirtiéndose en una de las producciones más vistas del canal Trece. Con 132 episodios, esa ficción siempre se mantuvo firme en el prime time y en sus instancias finales, apuntalada por el estreno de El Hotel de los Famosos, superó ampliamente los dos dígitos.

La conclusión de la novela, presentó el esperado final feliz. La relación más compleja de la novela, la del cura interpretado por Lamothe, y la maestra y referente del barrio, compuesta por Cherri, tuvo muchos vaivenes. La distancia, sin embargo, logró reconectarlos. Luego de que Lorenzo se disculpara por sus dudas constantes, le confesó a Lola que nunca dejó de amarla. De esta forma, sellaron su amor con un beso.

La novela concluyó con la voz en off de Lola contando qué fue de la vida de sus amigos de La 1-5/18, como Rita, quien empezó a trabajar con Mati como chefs de Renata; Gina, quien comenzó a trabajar por fuera del bar; y Tulio, Roxy (Julieta Bartolomé) y Alan (Agustín Sosa), quienes se encargaron de prohibir la entrada de drogas al barrio. De esta forma, con las palabras de Lola, un brindis, y el recuerdo de Bruno, finalizó la novela dejando atrás las tragedias.