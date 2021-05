La Academia: a puro músculo, el bailarín de Romina Richi se robó todo el protagonismo

Romina Richi debutó este martes en la pista de ShowMatch. La actriz y su compañero Juan Manuel Palao fueron los cuartos concursantes en participar del primer ritmo de “La Academia”, el cubo al cuadrado.

“Están mis hijas. Estoy feliz de que estén acá, me da tranquilidad. ¡Estoy nerviosa!”, contó ella, pero Marcelo Tinelli dejó rápidamente de prestarle atención, sorprendido por el cuerpo de su bailarín, a quien no solo le tocó los bíceps, sino que terminó pidiéndole que se quitara la remera. Mientras tanto, Jimena Barón y Guillermina Valdes, dos de las miembros del jurado, secreteaban entre ellas.

“Yo estoy hisopada”, bromeó Barón, demostrando su interés. “Yendo”, respondió el bailarín con picardía. Pero el conductor siguió insistiendo. Tras amagar con pedirle que se baje los pantalones, cerró la presentación con una frase picante: “Se rumorea en los pasillos que, además, usted está bien dotado”.

Entonces sí, llegó el momento de verlos bailar. La primera en dar su devolución fue Pampita Ardohain (7). “¡Hola, Romi, tanto tiempo! Te quiero. Están hermosas las chicas [dijo en referencia a las hijas de la actriz]. Me gusta este equipo, están muy conectados. A Romi le falta un poco de fuerza en los brazos. Me gustó la resolución del final. Hay que seguir trabajando y van a ir ganando ritmo a ritmo la confianza que necesitan”.

Antes de que Barón (7) diera a conocer su puntaje, Tinelli le pidió al bailarín que realizara flexiones de brazos y concluyó: “Lo odio”. “Romina, me encanta que estés acá, me parece espectacular que te hayas animado. A mí no me gustó la coreo. Me pasó algo raro. Vi que Romi se abre de piernas y tiene cosas increíbles para usar, y estaban mal usadas. No me impactó, pero todo el tiempo vi cosas que podés hacer. Hubo una pausa en la que se bajaron un montón de revoluciones y después no pasó nada. Les va a ir súper bien, Romi es muy talentosa, pero tengo que ser justa”, expresó luego la intérprete de “La cobra”.

“A mí me pasó algo con la coreo: no me enganchó. Fueron como escenas. Me sorprendieron las condiciones de Richi. ¡Ella es tan expresiva! Tienen un buen camino. Yo iría por ahí”, sumó Guillermina Valdes (8).

Por último, fue el turno de Hernán Piquín: “Coincido. La sincronización estuvo muy bien, pero por momentos Romina estaba como marcando. Creo que no estaban muy conectados. Son un fuego los dos y me parecen divinos”, cerró el dueño del voto secreto, Hernán Piquín.

“Estoy muy contenta y tengo mucho para aprender. Yo tampoco sabía que tenía aptitudes, me sorprendí, también”, confesó Richi, antes de despedirse.

