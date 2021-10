La Academia: Astor Piazzolla y Gustavo Cerati, los grandes homenajeados de la noche

Este miércoles, Marcelo Tinelli dio por comenzada la última noche de homenajes en “La Academia”. Los encargados de romper el hielo fueron Viviana Saccone y Tito Díaz, que rindieron homenaje a Astor Piazzolla. Antes de bailar, la actriz explicó que no pudieron usar “Adiós Nonino” porque ya lo había utilizado otra pareja.

Luego de ver la propuesta del equipo, que incluyó a una pareja de bailarines y el recitado de la actriz, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (8), que quiso saber por qué se había decidido que la pareja de Noelia Marzol utilizara aquel emblemático tema en su homenaje a René Favaloro.

Las jefas de coaches explicaron que la actriz de Sex lo pidió primero, y entonces, el conductor de Los ángeles de la mañana continuó: “Me encanta ver tango en la pista y debería estar como ritmo, aunque Lizardo Ponce diga desde allá que no. Los bailarines son impresionantes y ellos dos estuvieron a la par y bailaron increíble. Me gustó el relato de Viviana y que haya aprovechado sus dotes actorales”.

“Siempre es un placer escuchar a Piazzolla. Es un artista que traspasa el tiempo. Quiero felicitar a los compañeros que estuvieron hoy con ustedes. Un tango súper puro y exquisito. Me gustó ver a Viviana actuando. A Tito lo veo siempre incorporando ritmos nuevos con mucho respeto. Me faltó la piel de gallina, pero excelente todo”, sumó Pampita Ardohain (8).

“¡Viviana estuvo tan argentina! Siempre está bueno defender a figuras que la lucharon... Decían que él no hacía tango y tuvo que volver al país para que lo reconocieran. Bailaron re bien, y la actriz de Vivi siempre está al servicio de lo que hace”, expresó, a su vez, Guillemina Valdes (9).

Jimena Barón (9), en tanto, indicó: “A mí me parece que cuando menos rimbombante es, más complejo. Y ahí fueron, a algo complejo. El tango es muy difícil y a mí me gustó lo que hicieron. Estuvieron astutos: fueron a lo simple. Tenía que estar impecable y lo estuvo. Muy talentosos. Me encantó y me pareció precioso lo que hicieron”.

“Emocionante. ¡La interpretación y la fuerza que le puso Viviana! Siempre es hermoso ver bailar tango, cuando está bien bailado. Ellos dos estuvieron a la altura de la pareja de bailarines. Parecían parte de una compañía”, finalizó Hernán Piquín, dueño del voto secreto durante esta ronda.

La segunda pareja de la noche en salir a la pista fue la compuesta por Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas, que optaron por homenajear a otro grande de la música: Gustavo Cerati. En este caso, la mediática hija de Oscar Ruggeri adelantó que esta vez no iba a cantar, tras las malas devoluciones que tuvo la última vez que lo intentó.

Tras ver la propuesta que incluyó a tres cantantes en vivo y un grupo de bailarines, De Brito (8) indicó: “Me gusta que hayan elegido a Cerati. Valoro que hayan cantado tres mujeres, porque siempre son hombres los que versionan sus canciones. Me encantó verlas acá. Los bailarines estuvieron muy bien. Felicitaciones. Muy bueno”.

“Me encanta que esté Gustavo acá. Lo amamos todos. La verdad, se lo extraña. Nos lleva a momentos de nuestra vida este ritmo. Cande bailó mucho y muy rápido, todo con este calor impresionante. Impecable. Tremendo el elenco que vino. No puedo creer los tapados que hizo el equipo de vestuario”, agregó Pampita (8).

“Hermosa elección. Cerati es un artista que nos atraviesa. Voy en el auto con mis hijos y mi mamá y todos cantamos sus canciones; eso lo logra un gran artista atemporal. Me encanta el grupo que armaron. Hermoso trabajo. Los felicito”, sumó Valdes (8).

A su vez, Barón (8) dijo en su turno: “Me gustó muchísimo lo que hicieron. Le pusieron una onda moderna. Cande bailó más que nunca”. Y Piquín completó: “Me gustó la puesta y la modernidad con la que la hicieron. Estuvieron muy bien”.