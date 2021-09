La Academia: buen debut para Noelia Marzol, y Ángela Leiva blanqueó su separación

Marcelo Tinelli dio inicio a otra noche de ShowMatch, que nuevamente estuvo dedicada a Una que sepamos todos. En este nuevo ritmo de “La Academia”, el conductor recibió a tres parejas, y tuvo la posibilidad de hablar con Ángela Leiva sobre su presente amoroso.

Los encargados de abrir la pista durante la noche del miércoles, fueron Flor Vigna y Facu Mazzei, que se presentaron para realizar una performance al ritmo de “Bomba”, de Azul Azul. Luego de la impactante coreo, Ángel De Brito (6) cuestionó que la canción se trate de “una que sepamos todos”, pero destacó: “Ustedes son una bomba. No tienen techo. Siempre se renuevan y tienen recursos”. A Carolina “Pampita” Ardohain (9) también le gustó mucho, y opinó: “Son tremendos, son impresionantes. Año a año, Flor está cada vez más power”. Guillermina Valdes (10) quedó impactada: “Me gustó demasiado. El tema me atravesó. No hay mucho más para decir”.

En su turno, Jimena Barón (voto secreto) se deshizo en elogios: “Es una canción que conocemos todos. Y encima le hicieron una edición musical hermosa. Realmente me asombra que siempre traigan algo nuevo. Están increíbles, fue un placer enorme”. Por último, Hernán Piquín (10) completó una gran nota y sostuvo: “Me sorprendió. Me gustó muchísimo lo que hicieron. Está bueno cuando usan la cabeza y traen estas cosas que nos sorprenden”. Emocionada por los puntajes, entre lágrimas, Flor agradeció “la libertad” que le dieron sus padres para elegir su carrera.

El segundo número de la noche, corrió por cuenta de Noelia Marzol, que hizo su debut como nueva participante en el lugar que dejó Ángela Leiva y, acompañada por Johnny Lazarte, interpretó “Loco un poco”, de Turf. Antes de la coreo, Ángela, presente en el piso para apoyar a su sucesora, le contó a Marcelo sobre su separación de Fran Caivano: “Lo charlamos mucho. Son cosas que pasan en las relaciones. No éramos novios y ahora quedamos como amigos”.

Luego del momento de baile, llegaron las devoluciones, y De Brito (6) se mostró a favor de la propuesta: “El truco del final fue maravilloso. Noelia baila excelente. Son un gran equipo. El tema de Turf a mí no me convenció. Igual, bailaron increíblemente”. A continuación, Pampita (6) tuvo una impresión parecida: “Me encanta tener en la pista a Noelia, todo lo que haga lo va a hacer espectacular. Hacen una pareja que es un fuego. Los trucos salieron exactos y prolijos. El tema no me convenció tanto, pero estuvieron impecables”.

Guillermina Valdes les dio un puntaje perfecto, (10) y opinó: “No pararon de hacer trucos. Fue increíble. Me encantó. Es verdad que el tema no está tan ligado a las emociones populares, pero es conocido”. Barón (voto secreto) por su parte consideró: “El tema es conocidísimo por todos en Argentina. Noelia es una bailarina espectacular. La coreografía era dificilísima, me encantó cómo la hicieron”. En tanto, Piquín con otro puntaje perfecto, (10) cerró la ronda con más elogios: “Me encantó. Fue una de las primeras coreografías donde veo que hacen bien las piruetas. Me encantó la propuesta, me encantó la música, me encantó todo”.

Una vez retirada la pareja, Marcelo le pidió a Ángela que musicalice la separación y ella le cantó a Fran el tema “Qué ganas de no verte nunca más”, de Valeria Lynch.

Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala se presentaron en la pista para hacer la tercera coreografía de la noche, pero por falta de tiempo, y por un blooper protagonizado por Facu Mazzei que hizo tentar a todos, no llegaron a bailar.

LA NACION