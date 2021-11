La Academia: con su versión de Moulin Rouge, Noelia Marzol cautivó a todos, menos a Jimena Barón

Este miércoles, llegó a la pista de “La Academia” una nueva disciplina: la comedia musical. Otra vez, la encargada de abrir la noche fue Noelia Marzol que, junto con su compañero Johny Lazarte y a un grupo de bailarines y cantantes invitados, realizó una recreación de Moulin Rouge.

Luego de ver la propuesta de la pareja, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (9) y se refirió al miedo de la concursante a desafinar durante el show. “Si hay que cantar, hay que cantar, Noelia. ¿Qué es esto de quejarse? Felicito a las invitadas talentosísimas y a la coach, Catta, que es una genia. Johny levantó la pata hasta no sé dónde. Si van al Moulin Rouge, no se van a encontrar con esto, son mucho más flojos. Noelia debería haber cantado más, porque no lo hizo mal”.

“Me encantó que eligieran esta película, que la tenemos todos. No sé si la versión musical era la que teníamos en el oído y, en algunos momentos, extrañaba la más power. Es una de las parejas más fuertes que quedan entre los nueve finalistas y mi puntaje es buenísimo”, agregó Pampita Ardohain, dueña del voto secreto durante esta ronda.

Por su parte, Guillermina Valdes (10) expresó: “Trajeron un show hermoso. Tenían que resumir una comedia musical y lograron el espíritu. Noelia se exige tanto que no se animó a cantar más. Un lujo total. Amo a este equipo”.

Jimena Barón fue la que les puso el puntaje más bajo (6). A su turno, indicó: “El despliegue fue espectacular. Para hacer comedia musical hay que cantar, actuar y bailar, y yo vi un baile increíble, pero Noelia casi no cantó”.

Por último, Hernán Piquín (8) observó: “Es muy difícil bailar y cantar en vivo. La coreografía me gustó y Noelia se animó a cantar. Para mí, no fue ningún papelón. Yo no soy cantante y no tengo el oído de Jimena, pero no me molestó. A mí me gustó, chicos”.

Luego llegó el momento de Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas, que eligieron la obra Mamma Mía! Para ello, contaron con la presencia de varios artistas; entre ellos, Marisol Otero: una de las protagonistas de la puesta local de la obra basada en temas de ABBA.

“Te odio, Marcelo. Vos elegiste este ritmo y no me gusta cantar. Es muy difícil sacar un tema en cuatro días”, se quejó la hija de Oscar Ruggeri. Y agregó: “Estuve a punto de decir que estaba afónica para pedir un reemplazo”.

Tras verlos, De Brito (4) expresó: “Marisol es una de las figuras más importantes de la comedia musical. Bienvenida. No hay género más difícil y acá hubo de todo. Bien o mal, hubo de todo”. Entonces, enumeró una serie de duras críticas: “Otra vez, las jefas de coaches bailando... A mí no me gustó que participen. Fallido. No me gustó ni cómo cantó ni cómo actuó Cande. Y estoy harto de que vengan a bailarle al jurado”.

“Esta obra tiene mucha fuerza, mucha alegría y mucho color, y acá estuvo a medias. Le faltó fuerza hasta a las jefas de coaches. Lo vi flojito. Valoro el esfuerzo y las ganas de Cande. Es un ritmo que no se acomoda a todos, pero su fuerte es el baile y no bailó mucho. Faltó más protagonismo de ella. No se pudo lucir. La actuación, más o menos, la participación, más o menos. Este ritmo no los favoreció”, indicó Pampita (voto secreto).

Valdes (8), en tanto, señaló: “Es hermoso tener a Marisol acá. Quizá si Cande hubiera elegido una obra en la que hubiese bailado más, hubiese sido mejor. Igual, quiero remarcar la valentía de ella, que comenzó el número cantando y después se ensambló bien con el resto. Le faltó un poco de fuerza, pero estuvo muy bien”.

“Yo estoy en Narnia, evidentemente. Comedia musical absoluta. Cande cantó desde que empezó hasta que terminó, sola, y estuvo haciendo ‘la señora comedia musical’”, expresó Barón (9). Por último, Piquín (7) cerró: “A mí el musical me gusta mucho. Tuvo alegría, pero yo prefiero verla bailar a Cande. No me gustó mucho cómo cantó”.