La Academia: Dan Breitman y un tropezón que fue caída

La noche del viernes en ShowMatch marcó el punto final a la salsa de a tres. Luego de las presentaciones de las parejas que aún no habían bailado el ritmo, llegó el momento de la lectura del voto secreto, para resolver quiénes deberán enfrentarse en la instancia de duelo. De ese modo, Marcelo Tinelli dio comienzo a una nueva emisión de “La Academia”.

En el comienzo de la velada, Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk y Barby Silenzi se presentaron en la pista para bailar junto a Martín Baclini, el tema “Aguanile”. Y en la previa, Tinelli descubrió que Baclini es compañero de gimnasio de Guillermina Valdes.

En la ronda de puntajes, Ángel De Brito los felicitó: “Me gustó porque cuando eligen bien al invitado todo luce más. El Polaco bailó bien y la coreografía fue prolija y a tiempo” (10). Carolina “Pampita” Ardohain también quedó satisfecha: “Estuvieron muy parejos, no había ninguno con más energía. Los trucos salieron exactos y suaves. Se notó mucho la diferencia con otros ritmos, se pusieron las pilas” (9).

Guillermina Valdes, por su parte consideró: “Con el invitado se vio una pareja más aplicada. Los vi muy bien, me sorprendieron gratamente” (voto secreto). A Jimena Barón la propuesta también le encantó: “No daba un mango por Martín y me sorprendió increíblemente. Levantó mucho a la pareja. La coreografía me encantó” (9). Y Hernán Piquín concluyó: “A mí también me gustó mucho. Fue la primera vez que los vi conectados y bailando” (7).

En segundo turno, Mariela “La Chipi” Anchipi y Nico Schell sumaron a Dan Breitman a su performance de “Chantaje”. “Ahora estoy un poco más relajado”, contó a propósito de su turbulenta salida del Bailando 2019 el invitado, que luego se robó todas las miradas, cuando durante la coreo sufrió un tropezón.

“Me gustó hasta la caída. Venían bárbaro, pero fue fatal”, entendió De Brito (3) a la hora de los puntajes. “Creo que los nervios le jugaron una mala pasada a Dan. Es una lástima, pero en la vida, como en la pista, hay que levantarse y seguir”, fue la devolución de Pampita (5). “Es difícil juzgar cuando suceden tantas cosas. Para mí, hasta la caída estuvo buena”, les dio su apoyo Valdes (voto secreto). “Yo venía fascinada con lo que estaba pasando. Dan tardó mucho en levantarse y tengo que ser justa”, argumentó Barón (6). “Dan es desopilante”, afirmó con benevolencia Piquín (7).

Acompañados de Adabel Guerrero, Celeste Muriega y Maxi Diorio interpretaron una versión salsera del tema “Uptown funk”, de Bruno Mars. “Hubo tres grandes bailarines en esta pista. Hicieron el truco más vistoso de toda la ronda. Adabel sigue bailando como los dioses. Me encantó”, se sacó el sombrero De Brito (10). “¡Qué lindo verlos en la pista! Están impecables. Me encantó todo, fue una noche espectacular”, dijo entusiasmada Pampita (10).

“Fue un deleite. Maravillosa noche. Fue lo más lindo que vi en la salsa”, sostuvo Guillermina (voto secreto). “Fue fascinante lo que hicieron. Estuvieron espectaculares, se pueden ir felices”, fueron los elogios de Barón (10), mientras que Piquín concluyó: “Estuvieron divinos. Me gustó la coreografía. Estuvieron súper prolijos y a tiempo” (9).

En último lugar, los encargados de cerrar el ritmo fueron Mario Guerci y Soledad Bayona, que contaron con Rodrigo Noya como invitado. “Le pongo ganas y actitud”, prometió antes del baile el actor invitado. De Brito (7) destacó el trabajo del coach, Marcelo Amante, y agregó: “Mario va evolucionando y Rodri se acopló muy bien. Estuvo muy lindo”. Pampita (8) también valoró el trabajo del coach y remarcó: “Rodri fue una muy buena incorporación y Sole estuvo espléndida”.

En su turno, Valdes (voto secreto) los felicitó e hizo hincapié en “las ganas de Mario y el acting de Rodrigo”. Jimena Barón (8) observó: “La coreografía fue excelente. Mario está mejor de acting. Rodri acompañó muy bien. Fue una gran gala para ustedes”. En tanto que Piquín (8) subrayó: “Fue muy lindo. La coreografía estuvo muy bien. La historia nos gustó. Mario está mejor”.

Finalmente llegó el momento de la sentencia, y en la lista quedaron cuatro parejas en zona de riesgo, Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés, Lio Ferro y Camila Lonigro, Mariela “La Chipi” Anchipi y Nico Schell, y Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas. El próximo lunes, deberán batirse a duelo para definir cuál será eliminada del certamen.

