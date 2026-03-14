De crecer en la selva a brillar con Tinelli y proclamarse “la reina de los therians”: la metamorfosis de la Tigresa del Oriente

El concepto therian explotó a principios de enero de 2026 y, desde aquel entonces, no hay quien no hable de este tema. Sin embargo, como toda tendencia tiene su precursora: Judith Bustos -la mítica Tigresa del Oriente- decidió reclamar su trono al proclamarse como la ‘primera therian de la historia’ mucho antes de que se hiciera viral; y su nombre volvió a estar en boca de muchos. A raíz de esto, te contamos qué es de la vida de la artista peruana que supo conquistar a todos con su participación en 2017 en Showmatch (eltrece).

La Tigresa del Oriente comparte videos bailando en las redes sociales

“Lo admito mis tigrillos, yo soy la primera Therian”, escribió en un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula 340.000 seguidores, debajo de un video en el que relacionó su figura pública y su imagen inspirada en tigre. La publicación causó revuelo entre los usuarios, quienes se mostraron orgullosos ante sus dichos. “Tigresa estás aprovechando todas las tendencias muy bien”; “Visionaria La Tigresa, Perú es clave” y “Siempre adelantada a su época. Grande Tigresa”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

La Tigresa del Oriente dijo que es "la primera therian de la historia" (Foto: Captura Instagram/@tigresadeloriente)

Pero, ¿cuál fue el recorrido de esta mujer antes de que el animal print y los looks extravagantes se convirtieran en su sello personal? Judith Bustos nació el 22 de noviembre de 1945 en la localidad peruana de Constancia. Quinta de 16 hermanos, su infancia estuvo marcada por la precariedad de la selva loretana. En plena época de la fiebre del caucho, su padre trabajaba como obrero mientras la familia, liderada por su madre, Juana Virginia Ahuite, luchaba por salir adelante en un entorno de extrema pobreza.

Judith Bustos antes de ser "La Tigresa del Oriente"

Aquel contexto no la desanimó a ir en busca de un futuro mejor. Así fue que a los 12 años se instaló en la casa de una tía que vivía en Lima, donde terminó sus estudios secundarios y encontró su primer trabajo como empleada doméstica, el cual le permitió acceder a un curso de cosmetología: el mismo que la llevaría a los pasillos de varias cadenas de televisión.

​“Un dato curioso de mi vida, es que antes de ser La Tigresa del Oriente, fui por largos años, maquilladora y caracterizadora de muchos personajes para Carlos Álvarez [actor cómico, presentador de televisión y político peruano] en varios canales de la TV peruana. Siempre estuve conectada con el arte escénico. Eso sí, más tarde me coloqué las botas y el traje atigrado y hoy soy lo que soy", expresó tiempo atrás en otro posteo, donde compartió una fotografía retro en la que dejó ver la Judith antes de los flashes, años en los que plasmó su talento sobre rostros icónicos, como el de Celia Cruz y Raffaella Carrà.

La Tigresa del Oriente comenzó su carrera siendo maquilladora de personalidades de TV (Foto: Captura Instagram/@tigresadeloriente)

Judith no tardó en ganarse el cariño de sus compañeros, quienes la impulsaron a dejar las brochas a un costado para embarcarse en el desafío del mundo artístico. Y así fue: en 1999 se inició en el huayno, el género musical y de danza más popular de la región andina, donde incluso comenzó a escribir sus propias canciones. Poco después, creó la agrupación Las Tigresas del Oriente junto a Elizabeth Alegría (conocida como la Tigresa de la Amazonía) para interpretar cumbia amazónica. Al proyecto se sumó una integrante llamada Araceli, pero el grupo se disolvió poco tiempo después, lo que dejó el camino libre para que Judith despegara como solista.

Judith Bustos, La tigresa del Oriente, en la película Mi crimen al desnudo (2001)

No encontró su pasión solo en el canto, sino también en los sets de grabación. En 2001 debutó como actriz al interpretar a la periodista Magaly Medina en Mi crimen al desnudo, la película sobre Mario Poggi, el psicólogo peruano condenado por ser autor del crimen de un supuesto asesino serial. Y, mientras daba sus primeros pasos en la actuación, una canción de su primer disco La Tigresa vuelve a rugir (2005) explotó en reproducciones en YouTube, por lo que su vida ya no volvió a ser la misma.

“Anaconda”, “Nuevo Amanecer”, ”El Baile de la Tigresa“ y ”Frazada de Tigre” fueron algunos de sus hitos. Sin embargo, “En tus tierras bailaré“, la colaboración que llevó a cabo con Wendy Sulca y Delfín Quishpe, -tildada por muchos medios como ‘bizarra’- le dio el estatus de figura internacional permitiéndole salir de Perú y ser invitada a programas en toda la región, lo que preparó el terreno para que Argentina pusiera los ojos en ella.

Delfín Hasta El Fin, La Tigresa Del Oriente Y Wendy Sulca - En Tus Tierras Bailaré

En 2017, su vitalidad e histrionismo llamaron la atención de Marcelo Tinelli, quien la convocó para su famoso Bailando por un sueño. Con 71 años hizo un despliegue de plumas y lentejuelas que no pasó inadvertido. Judith se presentó como una de las figuras internacionales de la edición, acompañada por el bailarín Iván Anriquez. Sin embargo, aquella fiesta duró poco: tras una semana de su debut, la artista perdió el primer duelo telefónico y se volvió a Perú.

La Tigresa del Oriente en El Bailando 2017

Lejos de Argentina, el show continuaría. Aunque esta vez fue una triste secuencia en el plano amoroso lo que la llevó a protagonizar uno de los momentos más surrealistas de la TV peruana. Iba a casarse con Elmer Molocho -45 años menor que ella- en lo que se llamó la “boda del año”, que sería transmitida en vivo. Sin embargo, minutos antes de dar el “sí”, el novio huyó al revelar que tenía otra familia. “A mí no me afecta, yo soy una tigresa”, expresó al respecto y al poco tiempo capitalizó su dolor con el lanzamiento de la canción “La pendejada”.

La pandemia y su reinvención en redes sociales

En 2020, la artista contrajo COVID-19. “Estoy mal, no puedo hablar”, le expresó la intérprete al medio La República, donde confirmó la noticia. “Sí, tengo coronavirus. Ahorita estoy mal, me duele la cabeza. Estoy en cama, pero gracias a Dios con todos los cuidados del caso. Pese a mi edad, me siento fuerte, sé que saldré adelante,voy a vencer el coronavirus, soy una mujer guerrera y siempre he salido adelante en la vida”, comentó.

Tras su recuperación, se reinventó de la mano de las plataformas digitales. La Tigresa no solo se volvió una experta en TikTok, sino que rompió tabúes generacionales al incursionar en plataformas como OnlyFans, donde alegó que la sensualidad y el deseo no tienen fecha de vencimiento.

La Tigresa del Oriente y una gira como Dj siendo "La reina de los therians" (Foto: Instagram/@tigresadeloriente)

La Tigresa dejó de ser un recuerdo de los inicios de YouTube para convertirse en un ícono de la Generación Z. Al autoproclamarse “La reina de los therians”, hoy promociona un tour internacional con el que llevará su talento como DJ frente a miles de personas. A sus 80 años, la maquilladora que alguna vez retocó el rostro de las grandes divas terminó convirtiéndose en la estrella que se niega a dejar de rugir.