Tras cinco años juntos, Agustín ‘Cachete’ Sierra confirmó su separación de Fio Giménez: “Un momento difícil”
El actor y la bailarina, que habían decidido darse una segunda oportunidad, tomaron caminos distintos
Tras cinco años de vínculo, una ruptura de por medio y la decisión de darse una segunda oportunidad, Agustín “Cachete” Sierra confirmó que, actualmente, está separado de la bailarina Fiorella Giménez. El actor se sinceró sobre cómo se encuentran y reflexionó sobre si esta ruptura se perfila como temporal o definitiva.
En la emisión del jueves 28 de mayo de Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino reveló que un famoso actor estaba separado de su novia “después de muchísimas idas y vueltas”. Dijo que en el último año apostaron por la convivencia, pero las cosas no funcionaron. Luego de las especulaciones, finalmente confirmó que se trataba de Sierra y Giménez.
Acto seguido compartieron una entrevista con el ex Casi Ángeles, en donde se sinceró sobre el final de la relación. “Estamos en un momento difícil, pero bien, con mucho amor, trabajándolo, hablando. Nos queremos mucho y se nota. Lo intentamos mucho y lo seguimos haciendo”, reflexionó y dio cuenta de que, más allá del distanciamiento, aún se siguen en las redes sociales.
Sierra admitió que están en “un momento difícil”, pero que hay mucho amor. “Nos queremos mucho y los dos queremos lo mejor para cada uno”, aseguró y continuó: “Hay tanto amor que uno siempre intenta, pero bueno, después en el día a día a veces las cosas quizás no se dan como uno quiere”.
En cuanto a si ve posible superar la crisis, se limitó a decir: “No lo sé, la verdad. En este momento es medio triste y doloroso“.
El actor y la bailarina se conocieron en 2021 cuando bailaron juntos en Showmatch, La Academia, y al poco tiempo confirmaron su relación. Fueron novios durante un año y medio hasta que en 2023 decidieron, en buenos términos, tomar caminos separados. Sin embargo, el amor nunca se fue del todo y a mediados de 2025 se dieron una segunda oportunidad y hasta apostaron por la convivencia. Sin embargo, ahora, a cinco años de su primer encuentro, atraviesan una crisis que, hasta el momento, no se sabe si será temporal o definitiva.
