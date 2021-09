La Academia: de la gran noche de Julieta Nair Calvo, a la profunda emoción de Jimena Barón

Una nueva noche en “La Academia”, y continúa el ritmo “Una que sepamos todos”. Esta vez, las protagonistas son canciones populares que las parejas deben bailar en la pista, una consigna que a pesar de su simpleza, presenta varias dificultades. Y durante la jornada del martes, fueron tres los equipos que intentaron dar lo mejor de sí con el objetivo de seguir adelante dentro del programa.

En el arranque de la segunda gala, Karina “La Princesita” Tejeda y Rafa Muñiz salieron a la pista para realizar una coreografía de “Suavemente”, de Elvis Crespo. En la previa, la cantante contó que hizo una encuesta para chequear que el tema elegido cumpliera los requisitos de la disciplina. En la ronda de puntajes, Ángel De Brito (7) señaló: “Me gustó cómo lo hicieron, pero Karina está llegando a su techo y el certamen cada vez va a ser más complicado”. Carolina “Pampita” Ardohain (5) por su parte analizó: “La canción que eligieron me gustó mucho, pero no fue una coreo brillante. Coincido con Ángel en que sigo esperando una evolución de Karina. Todavía hay cosas para mejorar”.

Guillermina Valdés (6) consideró: “La canción pedía más fuerza de la que trajeron. Sentí a Karina más insegura que otras veces”, pero Jimena Barón (voto secreto) tuvo otra impresión: “Para mí, Karina evolucionó en el baile. La veo más prolija y está haciendo coreografías mucho más complejas. Lo que todavía falta es energía y acting”. En último lugar, Hernán Piquín (7) reflexionó: “El techo de Karina lo pone ella misma con sus miedos y su vergüenza. Es verdad que está mucho más prolija”. La polémica en torno a esta pareja, tuvo que ver con la renuncia de su coach, que despertó varias suspicacias en Marcelo Tinelli.

A continuación, Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber interpretaron el tema “Rescata mi corazón”, con su autor, Manuel Wirzt, cantándolo en vivo en el estudio. “Quedó perfecta en este equipo la incorporación de Manuel, porque son muy talentosos los tres”, arrancó con elogios la devolución de la mano de De Brito (10). “Me gustó mucho. Este equipo siempre trae algo nuevo. Se nota el oficio, la disciplina y las ganas que le ponen”, valoró Pampita (9).

“Trajeron un cuentito hermoso. Es lindo verlos”, remarcó Valdes (9), mientras Barón opinó: “Es un placer cuando un equipo le da una vuelta de tuerca y trae una historia así. La participación de Manu fue espectacular. Me encantó” (voto secreto). Por último, Piquín concluyó: “Es una pareja que siempre trae cosas divertidas y nunca se queja de nada. Felicitaciones” (10).

En tercer y último turno, Viviana Saccone y Ernesto Díaz bailaron “La Tonta”, de Jimena Barón. “Por ahora no se dio, pero nunca sabemos lo que puede pasar”, dijo la actriz ante la consulta de Marcelo respecto de un romance. “Yo avancé y me pusieron un freno”, le pasó factura Tito. Durante la coreo, Jimena no pudo ocultar su emoción. “Esta canción para mí es muy importante. La canté en este programa por primera vez y significa muchas cosas. Por otra parte, esta pandemia me alejó de mi carrera como cantante y extraño mucho cantar”, explicó luego Barón.

De Brito (8) fue el primero en dar su devolución y afirmó: “La coreo tuvo mucha actuación. Me gustó más la segunda parte. El final, saludando a Jimena, estuvo muy bueno. Para mí, igual, el tema más conocido de Jimena es ‘La Cobra’”. Pampita (6) luego comentó: “Me gustó que hayan traído el tema a la pista. Fue como estar viendo una serie retro. Por suerte las mujeres ahora podemos hacer muchas cosas más. La idea estuvo muy buena”.

En su turno, Guillermina Valdes (7) expresó “Esta propuesta tiene que ver con una historia que tiene un principio y un fin. No somos tontas, pero sabemos lo que representa la canción. Me gustó mucho”. Jimena (voto secreto) aprovechó el momento para hacer catarsis: “Estoy muy emocionada, no me lo esperaba. Tenía mucho miedo de tener que ser siempre la cobra, con la tonta que también tengo adentro. Las críticas que me hicieron durante la pandemia me dolieron más que nunca, todavía tengo ataques de pánico. Me encantaría pasar el mensaje de que apoyemos a las tontas. Yo soy las dos: soy la cobra y soy la tonta. Para mí fue un regalo, así que se los agradezco con el alma”. Por último, Piquín (7) concluyó: “Me encantó la propuesta. Lo vi actuado, bailado y comprometido”.

LA NACION