La Academia: Guillermina Valdes reveló un íntimo secreto de belleza de Marcelo Tinelli y lo dejó con la boca abierta

Este jueves, Marcelo Tinelli dio comienzo a una nueva gala de salsa en trío en “La Academia”. Los encargados de romper el hielo fueron Ángela Leiva y Johnny Lazarte, quienes invitaron a Brian Lanzelotta a bailar “De vuelta pa’ la vuelta”, de Daddy Yankee y Marc Anthony. Y, en la previa, la cantante confirmó que abandona el certamen por razones de agotamiento físico, porque además está brindando shows y es parte del elenco de La 1-5/18, la nueva ficción de Polka.

“Ya estoy llorando antes de entrar. No tengo palabras... Estaba lagrimeando allá atrás. La pasé muy bien acá. Es una decisión muy difícil, y aunque parezca que tiro todo por la borda, no es así. A veces hay que tomar decisiones en la vida... Es parte de mi crecimiento personal. Durante muchos años no tomé decisiones y lo padecí. A mí me gusta venir y disfrutar, y siento que no estoy al 100% como mis compañeros. Eso me hace estar en desventaja, y tampoco quiero faltarles el respeto a ellos ni a ustedes como producción”, explicó Leiva, que será reemplazada por Noelia Marzol.

Cuando tomó la palabra para dar su devolución, Ángel De Brito (6) puso en aprietos a Jony al preguntarle si le gusta Jimena Barón o Flor Díaz, la bailarina de Pachu Peña. Y agregó: “Me gustó cómo se acopló Brian al baile”.

Pampita Ardohain (7), a su vez, rescató: “Le pusieron voluntad, lo intentaron. En algunos momentos se dio, en otros no. Quiero agradecerle a Ángela por habernos hecho emocionar con su arte”.

Guillermina Valdes (voto secreto) sostuvo: “Fue muy linda tu participación como bailarina, Ángela, pero cada vez que cantabas era un hermoso momento. Esta coreografía no la disfruté tanto”. Jimena Barón (8) tuvo otra impresión: “A mí me gustó mucho lo que hicieron. Sentí que Ángela intentó darlo todo en su último baile. Me pareció una coreo dificilísima y Brian acompañó muy bien”.

En tanto, Hernán Piquín (8) afirmó: “A mí también me gustó muchísimo la coreografía. Estuvieron muy bien. Felicitaciones”. Aprovechando la presencia de los finalistas de Cantando 2020, Ángela y Brian cantaron el clásico de Pimpinela “Olvídame y pega la vuelta”.

La segunda pareja de la noche, Viviana Saccone y Ernesto Díaz, sumó a Diego Ramos a su coreografía de “Salsa con coco”, de La Cocoband. Antes del baile, la actriz contó que su invitado le abrió una cuenta de Tinder, mientras que Tito confirmó su separación.

“Me encanta este trío. Diego baila genial y se acopló muy bien a uno de los mejores equipos del certamen”, aseguró De Brito (9) a la hora de los puntajes. “No pierdo la esperanza de que, de acá a fin de año, pase algo entre Tito y Viviana. Me encantó la participación de Diego. Me gustó mucho lo que hicieron”, destacó Pampita (7).

“Me encanta verte, Diego. Estuvieron hermosos y armónicos los tres”, apreció Guillermina (voto secreto). “Me gustó la coreo. Me pareció correcta y prolija, aunque me faltó un poquito de sangre”, señaló Jimena (7).

“Me gustaron los trucos. Lo vi más ballroom que salsa, pero estuvieron muy bien”, cerró la ronda Piquín (8). A pedido de Tinelli, Saccone y Tito terminaron bailando un lento.

En tercer turno, Sofía “Jujuy” se presentó junto a su partenaire, Nacho Saraceni, y su invitado para la ocasión, Martín Salwe, locutor del programa y su candidato manifiesto. Al ritmo de una versión salsera del tema “Será que no me amas”, de Luis Miguel, lograron cautivar al jurado.

De Brito (9) analizó: “La salsa tuvo mucha energía. Vi a Jujuy mucho mejor que en bailes anteriores. Martín la rompió”. Pampita (8),a su vez, quedó “gratamente” sorprendida con Martín: “Su incorporación entusiasmó a Jujuy, hubo una cosa especial. Si terminaba en beso subía un par de puntos”.

Valdes, en tanto, coincidió: “Martín es un diamante en bruto: baila hermoso y no le tiene miedo a reírse de sí mismo. Es verdad que a Jujuy se la vio cómoda y disfrutando”. Barón (8), por su parte, opinó: “A Sofi le quedó muy bien el ritmo, al margen de que técnicamente también está más prolija. Estoy absolutamente sorprendida por cómo bailó Martín”. Y Piquín (10) fue directo al grano: “¿Qué pasa si les pongo un diez? ¿Hay beso? A Sofía la vi conectada y disfrutando. Creo que fue gracias a Martín. Para mí es un diez”. Finalmente, Jujuy y Salwe cerraron la noche con un beso que parece inaugurar un romance.

