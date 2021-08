La Academia: debutó el Pole Dance, de la mano de Flor Vigna

Luego del súper duelo, llegó un ritmo largamente anunciado, el Pole Dance. El que es considerado uno de los números más exigentes, regresó a ShowMatch y la pareja encargada de inaugurarlo fue la de Flor Vigna y Facu Mazzei, que entregaron una pieza muy original.

Al momento de llegar al estudio, ambos saludaron a Marcelo Tinelli, y Vigna confesó: “Es muy difícil esto Marce, pero es una superación personal muy copada”. Por otra parte, la participante confesó que con su ex, Nico Occhiatto, no hubo reconciliación de ningún tipo, y dicho eso finalmente el número.

En la devolución, Ángel de Brito los felicitó y aseguró: “Este equipo tienen recursos infinitos, siempre traen algo nuevo. Los chicos contaron un cuento” (10). Luego Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió al mostrase poco convencida con la propuesta: “Siempre son de las parejas más virtuosas, y para lo que ustedes pueden hacer, me quedé con gusto a poco. No llegué a emocionarme, tal vez hubiera preferido que disfruten más del caño” (5).

En su turno, Guillermina Valdés los elogió: “Yo hablo como espectadora. Vi una pareja que logró hacer armonía, la elasticidad, me gusta eso que tiene que ver con la fuerza, me vibró la coreo. Es una pareja, valga la redundancia, muy pareja” (10).

Jimena Barón también compartió su entusiasmo, y comentó: “Me encanta la propuesta que trajeron. Pero que no tenga que ser hot, me parece raro. A mí me gustó, no voy a mentir, pero si viene alguien con algo sensual me voy a prender fuego (voto secreto). En último lugar, Hernán Piquín se mostró más alineado con Pampita, y aseguró: “Lo que no vi es que Flor haya hecho mucha cosa de caño, ella siempre estuvo mirándolo a Facu, hizo dos o tres figuras, pero yo hubiese querido ver más poses” (5).

Luego llegó el turno de Cande Ruggeri, que presentó un Pole Dance correcto, pero que no se destacó demasiado, y que le valió un total de 23 puntos.

