La Academia: del dolor de Pachu Peña, a la gran noche de Mario Guerci

Falta cada vez menos para que en ShowMatch, “el caño” llegue a su final. Y durante la noche del viernes, fueron varias las parejas que se presentaron en “La Academia”, para luchar por dar lo mejor en ese ritmo, y garantizar su permanencia en el certamen.

La encargada de abrir la velada, fue la pareja compuesta por Luciana Salazar y Jorgito Moliniers. Ambos llegaron a la pista caracterizados, según comentó ella, como una mezcla de “Burning Man y Mad Max”. En la previa, Marcelo Tinelli se sorprendió cuando vio que Moliniers tenía en su vientre un falso tatuaje que decía “Marce”, y luego el bailarín le contó: “Soñé con vos. Fue lindo, soñé que íbamos a una pausa, yo te seguía y te abracé. Y después venía una gente a pedirnos fotos”. Luego, Jorgito reveló con gran entusiasmo que se cruzó por la calle con Charly García, y que el músico le dijo que lo conocía por estar en el programa de Tinelli.

Una vez finalizado el baile, Ángel de Brito elogió a la pareja, y especialmente a Moliniers: “Estuviste increíble. Luciana hiciste bastante, me sorprendiste. Pero te sacaría es esa cosa sexy todo el tiempo” (8). Luego Carolina “Pampita” Ardohain se sumó a los elogios: “Me gustó mucho, una sorpresa para bien, y uno de los caños más logrados” (6), mientras que Guillermina Valdés consideró que Jorgito “se lució” y felicitó a Salazar por ser tan “disciplinada” (9). A continuación, Jimena Barón aseguró que el número “fue muy complejo” (voto secreto), y Hernán Piquín concluyó: “Luciana, no pensé que ibas a trepar tanto al caño, te felicito de verdad” (7).

Luego llegó el turno de Pachu Peña, que quiso participar del número a pesar de sufrir un problema de pierna, un edema en un brazo y una subluxación en el otro. Sin ceder ante los dolores, el comediante aseguró: “Estoy dolorido, pero algo vamos a hacer, hay que poner la cara”. Pachu contó que durante la coreografía iban a contar con un tercer bailarín, y sobre eso Lolo Rossi, jefa de coach, explicó: “Le ofrecimos reemplazo, pero dijo que no. Él no puede trepar, no pidió reemplazo, pero sí pidió esto”.

Al momento del puntaje, De Brito se mostró muy severo y les puso un cero, y por su parte, Pampita comentó: “Fue raro, porque no hizo prácticamente nada, me faltó un poco de acting” (3). Guillermina Valdés tampoco mostró mucho entusiasmo (5), pero Jimena Barón se distanció de sus compañeros, y apoyó que el comediante hiciera el número sin pedir reemplazo (voto secreto). En el cierre, Piquín comentó que iba a “premiar el esfuerzo” (5).

Los últimos de la noche, fueron Mario Guerci y Sole Bayona. El modelo no es uno de los participantes que más se desacata a lo largo de la competencia, pero con el caño tuvo su gran noche. Luego de presentar un número en el que ejecutó varias poses muy complejas, el jurado se mostró muy satisfecho. De Brito lo aplaudió por su performance (8), y Pampita subrayó: “Quiero felicitar a Mario, le puso acting, y lo vi súper seguro en este ritmo. La coreo fue perfecta de principio a fin (10).

A continuación, Valdés los elogió por la propuesta (9), y Barón hasta se animó a exclamar: “Mario, estoy soltera” (voto secreto). Por último, Piquín cerró y aseguró: “Estuvo excelente” (8).

LA NACION