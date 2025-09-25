Milett rompió el silencio tras la separación de Marcelo Tinelli: “No quiero ensuciar lo lindo que vivimos”

Luego de dos años de relación -con crisis y distanciamientos en el medio-, Marcelo Tinelli anunció este jueves su separación de Milett Figueroa, a quien conoció en las pistas de El Bailando (América TV). Ante la repercusión que generó la noticia, la modelo peruana rompió el silencio, pero con cierta cautela.

Marcelo Tinelli anunció su separación de Milett Figueroa después de dos años de noviazgo (Foto: Redes Sociales)

“Quiero agradecerle muchísimo a ella por todos estos años de amor que me ha dado. Lo estaba por decir en estos días y quería hacerlo en este programa, en este lugar, que es donde merezco decir las cosas y donde la gente merece escucharlas bien, desde un lugar de amor”, mencionó el conductor visiblemente emocionado en su programa de streaming Estamos de Paso (Carnaval).

En ese sentido, hizo hincapié a que el final de noviazgo se dio en buenos términos. “Habla bien de nosotros terminar bien algo, cerrar bien los ciclos. Me parece que es de buena persona hacerlo. Gracias amor por darme lo que me has dado en todo este tiempo”, continuó.

Y completó: “Es una persona que ha sido mi amor, le quiero decir así, despedirla de esa manera. Se despide de este momento de mi vida, y bueno, no sé qué puede pasar el día mañana. Muchísimas gracias”.

A raíz de aquella declaración, Karina Iavícoli contó este jueves en Intrusos (América TV) que se había contactado con la influencer de 33 años y leyó la conversación que tuvo con ella vía WhatsApp. “Primero, gracias por preguntar. No estoy triste, estamos bien. La decisión fue mutua”, le confió Milett a la periodista. Luego la panelista remarcó cuál fue la pregunta que la actriz evitó responder: “Acá se abre un gris porque le pregunté tres veces si hubo terceros en discordia y no me lo contestó, evitó la respuesta todo el tiempo”.

Miletti señaló que la decisión fue en conjunto (Foto: Captura TV)

Y concluyó: “Estamos bien, te pido perdón por no entrar en detalles. No quiero que nada de lo que diga se pueda malinterpretar. Cerramos esta historia con mucho amor, no tengo nada más que decir”.

Minutos antes, Paula Varela reveló que la decisión la tomaron el martes por la tarde antes del anuncio formal del conductor en su programa. “Venían de un desgaste y con proyectos personales”, señaló la panelista.

La insólita reacción de Cande Tinelli ante el anuncio de su padre

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Candelaria Tinelli, la hija del conductor, quien trabaja junto a él en el ciclo de streaming. Al escuchar el anuncio, lanzó sin filtro “Gracias, Milett”, parafraseando al personaje del “Maestruli” personificado en ShowMatch por el Sebastián Almada, lo que desató las risas de los presentes en el estudio. Tinelli intentó suavizar el comentario: “No, el ‘gracias’ no… Quiero agradecerle a ella y a toda su familia. Muchísimas gracias. A toda la gente de Perú que me ha dado todo el amor siempre. No es que no los voy a ver nunca más, al contrario. A ella también espero verla pronto, porque va a seguir trabajando acá y también en Lima. Es una mina divina”.

“Me ha regalado dos años maravillosos de su vida en mi vida y yo creo que también a ella. Así que bueno, le quiero decir eso que fue un momento hermoso”, cerró.