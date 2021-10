La Academia: dos chicos de 12 años, una campeona internacional y un varón que “nació bailando”, mostraron su talento en la pista

Este miércoles, los chicos volvieron a ser los grandes protagonistas de la noche. En este caso, quienes se ganaron los aplausos fueron una campeona internacional de 12 años y un niño de la misma edad, dos de los invitados de esta original ronda de “La Academia” en la que cada equipo cuenta con la presencia de un niño.

Luego de darle la bienvenida al jurado, Marcelo Tinelli presentó a Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés, quienes bailaron junto a su invitada para la ocasión, Josefina Carrudo, de 12 años, el tema “Let’s get it started”, de Maneskin.

En la previa, el conductor indagó en la historia como bailarina de Josefina, quien ya participa de torneos internacionales de danza.

La performance, que incluyó pijamas y almohadones, fue posteriormente elogiada por el jurado. “Jose no solo es bailarina, sino también acróbata. Me gustó mucho la propuesta, tuvo un registro distinto al de los otros grupos”, los felicitó Ángel De Brito (10).

“Fue una muy buena propuesta. En este ritmo todos están bárbaros”, sostuvo Pampita Ardohain (9). “Me sorprendió lo bien que bailó Jose y también su compromiso. Me gustó la coreo, aunque los almohadones me molestaron un poquito al principio”, observó Guillermina Valdes (8).

“Estuviste hermosa, Jose. Te felicito por estar acá. Me gustó la coreo, pero no tanto cómo lo llevaron a cabo. Creo que Jose tenía mucho más para mostrar y decidieron bajarle el nivel de exigencia para que ellos están a su altura. No terminó de explotar”, consideró Jimena Barón, dueña del voto secreto durante esta ronda. “Te felicito, Jose, sos divina. A la coreografía le faltó, pero igual estuvieron bien”, cerró la ronda Hernán Piquín (8).

A continuación, Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala sumaron a Juan Bautista Leyva, de 12 años, para realizar su coreografía de “Duele”, de Tini y John C. “Estoy muy feliz de estar acá. Nací bailando”, dijo antes de su actuación “Juanchi”.

Luego, De Brito (7) le dedicó muchos halagos: “La rompés, Juan. Tenés muchos talentos naturales. Me encantó verte en la pista”. Pampita (8), en tanto, comentó: “Me encantó ver a Juan disfrutar, fue un lujo verlo. Lizardo todavía no llegó a su techo. Hoy vimos a la pareja en un registro distinto”.

Valdes (8), a su vez, señaló: “Juan es hermoso y muy expresivo cuando baila. Lizardo está creciendo”. Barón coincidió: “Me gustó mucho la propuesta. Me encantaron la parte actoral y la ternura de Juan”. En tanto, Piquín (8) concluyó: “Juanchi tiene mucho futuro, se le van a abrir un montón de puertas. Estuvo grandioso. A Lizardo le salieron algunas cosas. Me gustó, estuvo bien”.