La Academia: el homenaje de Rochi Igarzábal a Mercedes Sosa se llevó el mejor de los puntajes

Este martes, Marcelo Tinelli dio por comenzada una nueva noche de homenajes en “La Academia”, y los encargados de romper el hielo fueron Rochi Igarzábal y Gonzalo Gerber, que decidieron brindarle un tributo nada menos que a Mercedes Sosa.

Antes de mostrar su propuesta, la actriz y cantante le preguntó al conductor sobre su relación con su recordada artista tucumana. Entonces, Tinelli recordó que la entrevistó varias veces, desde que formaba parte del staff de Badía y Compañía, allá por los años ochenta. “¡Era de una calidez! ¡Nos daba unos abrazos! La recuerdo con mucho cariño. Me encanta que el homenaje se lo hagan a esa diosa impresionante”, expresó.

Emocionada, Igarzábal indicó: “Ella decía que era cantora porque era su obligación. Sigue en los corazones de toda América Latina. La amo y es mucho para mí estar rindiéndole este homenaje”

Tras ver la propuesta de la pareja, que incluyó a Igarzábal cantando, músicos en vivo y un cuerpo de baile, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Angel De Brito (10). “¡Qué jugado! Jugaron fuerte y bien que hicieron. Esto es un homenaje, sin caer en golpes bajos. Rochi, cantar Mercedes Sosa es lo más jugado que vi acá en lo que va del año”.

“Yo soy una gran fanática de la Negra. Es parte de mi vida y de mi familia, porque siempre se la escuchaba. Voy a llegar a casa a descargar toda esta música para compartirla con mis hijos, porque es importante que esa música y esas letras no se pierdan. Es maravillosa. Me gusta que la trajeron a la pista. Muy bien el contemporáneo, el lenguaje de señas. ¡Gracias, de todo corazón!”, reflexionó Pampita Ardohain (10).

“Muy lindo lo que nos brindaron. Rochi es una belleza cantando. Fue todo muy sentido, chiquito. Gracias”, sumó Guillermina Valdes (10).

“Me gustó mucho. No fue ambicioso, fue íntimo y poderoso. Rochi canta hermoso desde siempre, pero desde hace unos años tiene una madurez vocal preciosa. Pasó eso: se armó algo privado muy potente. Todos en el equipo estuvieron excelentes. Los felicito”, consideró Jimena Barón (9).

“Fue muy sentido. Yo tuve la suerte de compartir el escenario con ella y haberla visto con ustedes acá fue muy emocionante”, expresó Hernán Piquín, dueño del voto secreto. La pareja, así, se llevó el mejor de los puntajes de la ronda.

Luego llegó el turno de Celeste Muriega y Maxi Diorio, que decidieron homenajear a Ricardo Fort. “No lo pensé un segundo. No me importa si es el tema del momento o no. Me nació así. Es una persona que confió más en mí que yo misma”, fundamentó la bailarina su decisión.

Y agregó: “Marcó una bisagra en mi vida. Audicioné para trabajar con él y dejé de ser un número para tener una identidad artística. Como ser humano, quizá no todo el mundo tuvo la posibilidad de conocerlo en profundidad. Yo sí, y era una persona sensible y hermosa. Él supo verme cuando yo era invisible y desde aquella audición no nos separamos más. No tuve la oportunidad de decirle todo esto, pero siento que ahí está. Es una revancha poder mostrar todo lo que él me permitió”.

Luego de ver el cuadro musical, el jurado dio su veredicto. “Me gustó que Celeste pueda mostrar todo su talento acá; cantó, bailó... El cuadro es típico de una obra de Ricardo, pero como homenaje no me pasó nada, no fue emotivo ni de impacto”, consideró De Brito (4).

“No sé si todos los homenajes tenemos que terminar llorando... Está bueno traerlo de nuevo acá, a la pista. Ricardo solo con su presencia llenaba todo. El baile estuvo muy bien, pero me quede con ganas de estar más cerca de Ricardo un rato, una pizquita de conectar con él en el recuerdo. Es bueno que Celeste se pueda dar este gusto. Un abrazo enorme”. Sumó Pampita (8).

“Coincido que está bueno que Celeste se haya regalado ese momento. Con lo autorreferencial pasa eso: a veces no traspasa afuera. Vemos el talento, las ganas y la potencia que tiene Celeste, pero fue algo muy interno. Estuvo muy linda la propuesta y ellos bailan siempre muy bien. No nos rompió la cabeza, pero no quiero desmerecer ni a la propuesta ni a Ricardo”, agregó Valdes (7).

Barón (6), a su vez, indicó: “Entiendo que lo que contaste fue tu historia con Ricardo... El tenía cosas muy icónicas: era simpático, excéntrico... Y no vi esa energía, no vi el alma del Ricardo Fort que todos conocemos. Celeste eligió contar su historia con él. Honestamente, no me gustó.

Por último, Piquín expresó: “Me da gusto que Celeste se haya dado el gusto, pero me pasó lo mismo: no vi a Forte representado en el homenaje. Me gustaron los bailarines y todo lo que hicieron, pero el homenaje no lo vi”.