La Academia: el jurado le sigue reclamando más actitud a Mario Guerci

Tras haber sido salvados en el último duelo, regresaron a la pista de “La Academia” Mario Guerci y Soledad Bayona para cerrar otra noche de samba de ballroom.

Luego de ver la propuesta de la pareja, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue el dueño del voto secreto, Ángel De Brito. “Siempre es un placer ver a Sole bailar. Y voy a valorar el esfuerzo de Mario, que va progresando. Creo su espíritu de deportista está puesto acá. En otros ritmos seguramente se va a poder lucir más”, expresó el conductor de Los ángeles de la mañana.

Pampita Ardohain (5) fue más crítica: “Sole es espectacular, pero abusaron de ponerlo a él de partenaire. Nunca lo vi solo, disfrutando. Me faltó eso, que se vaya pensando que aprendió algo de ballroom. Mucho agarre, mucho truco, mucha vuelta... No me convenció la coreografía, aunque salió impecable de principio a fin”

“Lo que yo note fue que revoleaban a Bayona. Ella es espectacular, la tirás al aire y te hace una película en el medio. Pero hoy la vi volar todo el tiempo por el aire. Y cuando están solos, ella está hecha un fuego y él con miedo. Tiene que haber sangre. A medida que avanzan mejoran en el baile, pero no hay conexión”, agregó Jimena Barón (5).

“Coincido un poco con mis compañeras. Este es uno de los ritmos más difíciles y es difícil el tema de la diferencia de estatura. Yo lo pasé cuando baile con Noelia Pompa. Él la cuida en los trucos, pero lo que no vemos acá es que haga cosas solo. No hay actitud. Siempre está pensando en el paso que viene. No fue una linda noche”, cerró Hernán Piquín (3). Con 13 puntos, la pareja quedó en la zona de riesgo y deberá preparar su propuesta para el duelo.

LA NACION