La Academia: El Polaco bailó reggaetón, y El Turco García se animó con unos pasitos

La noche del lunes marcó la presentación de Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, quien, junto a su pareja Barbie Silenzi, propuso un reggaetón muy hot. Pero parte del protagonismo de la noche lo tuvo el Turco García, que, junto a su esposa Mariela, se presentó en La Academia para hinchar por El Polaco.

Cuando lo vio, Marcelo Tinelli saludó al Turco, y entre ambos surgió la posibilidad de probar el talento del ex jugador de futbol, en la pista. Y si bien el conductor invitó a Celeste Muriega a acompañarlo, que estaba en el piso, la mujer del Turco se mostró muy segura y exclamó que su marido iba a bailar con ella. Y de ese modo, ambos dieron algunos pasos en el centro de la pista. Luego de eso, finalmente avanzó el Polaco para interpretar su coreografía.

Entre risas, el cantante dijo: “Estuvimos ensayando a full. Hoy nos vacunamos, pero ese es un pretexto por si nos va mal. Vamos a darlo todo”. Y dicho eso, él y Silenzi se entregaron a un reggaetón en el que demostraron toda su química.

En la devolución, Ángel de Brito consideró que le gustó el arranque, “pero en el medio hubo un bache raro, estuvo ahí, pero pueden mejorar” (6). Por su parte, Carolina “Pampita” Ardohain los felicitó: “Me pareció bueno que aprovecharon esa cosa calentita, me faltó tal vez un gran momento, pero fue una noche que estuvo relativamente bien” (voto secreto).

A continuación, Jimena Barón los elogió por su química, y detalló: “Siento que arrancaron muy a full, y después ya no quedó lugar a la sorpresa. En un momento no había nada más que contar, lo hot estuvo espectacular, pero faltó algo de baile, de todos modos me gustó” (6). En el cierre, Hernán Piquín aseguró que él también sintió todo “muy de golpe, tendría que haber explotado un poco más” (4).

