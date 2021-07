La Academia: Jimena Barón, ¿fotografió a Cachete in fraganti?

Comenzó una nueva ronda de reggaetón en La Academia, y el encargado de abrir la pista el viernes fue Agustín “Cachete” Sierra. El actor llegó junto a su compañera, Fiorella Giménez, y nuevamente ambos negaron que estuvieran juntos. Sin embargo, Marcelo Tinelli se mostró algo desconfiado de esas palabras.

Al momento de entrar en el estudio, el conductor les preguntó si se podía dar la noticia oficial, y Sierra respondió: “No, no, no digas nada. Si pasa algo, nosotros te avisamos. Yo soy muy futbolero, soy hincha de Racing, y a mí la vida me enseñó que todo es paso a paso. Por el momento estamos enfocados en esto. No queremos mezclar las cosas, si llega a suceder y es en serio, lo diremos”.

Más adelante, Cachete se refirió a una foto que dio pie a los rumores de romance. En esa imagen, se lo ve entrando a su auto, acompañado de Fiorella. Y entre risas, Jimena Barón no pudo evitar reconocer que fue ella la autora de la captura: “Yo quería saber qué se sentía ser parte de LAM. Chicos, se expusieron mucho, tampoco es que estaban atrás de un pino. Y antes de la foto, me perdí un abrazo”.

Luego del baile, Ángel de Brito los felicitó por el trabajo: “Entraron por el buen camino. Fio la estás rompiendo. Cachete, vas mejorando gala a gala, aunque falló un poquito el final, pero estuvo muy lindo” (9). En su turno, Carolina “Pampita” Ardohain se sumó a los elogios y detalló: “Lo veo a él bailando más, y ese final con cambio de música me encanta, eso sorprende y deja bien arriba el cierre de la coreo. Usaron muchos buenos recursos, son una pareja fuego”(voto secreto).

Más adelante, Barón destacó a Fiorella por su talento, también se mostró muy contenta con la coreo, pero observó: “Me pasó que estaban muy concentrados en bailar, pero me faltó la cosa desestructurada del reggaetón, y que pase algo caliente” (7). En el cierre, Hernán Piquín felicitó a Sierra, y destacó: “Veo que hay mucho ensayo, no te veo titubear, eso es súper bueno” (6).

LA NACION