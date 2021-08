La Academia: la polémica por el despojado vestuario de El Polaco en el baile del caño

Tras la festejada performance de Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez en el baile del caño, llegó el turno de la segunda pareja de la noche. Con Barby Silenzi, que sigue lesionada en el estudio de “La Academia”, se presentó su pareja y partenaire, el Polaco, junto a la reemplazante Celeste Muriega.

“Ojalá Barby pueda volver pronto a la pista, porque sé que disfruta de estar acá. Me gusta como bailó el Polaco con Celeste, hubo química y se entendieron. Él arrancó muy bien, con mucha energía, pero después se desdibujó. Celeste estuvo muy prolija”, comenzó su devolución, tras ver la propuesta, Ángel De Brito (6).

Pampita Ardohian (2), a su vez, expresó: “Al principio pensé que era un adagio, pero después solo hubo poses, sin que esté hilado. Fue solo subir y bajar del caño, pero sin emoción. A mí la técnica no me importa mucho en este ritmo, pero quiero un show bien hecho. En este caso, no resultó”.

“Ezequiel es el único que usó pantalón ni botas y sostenerse solo con la piel no es un esfuerzo, es un sacrificio. Decís que no hay puntajes altos, pero recién pusiste un 10”, se quejó entonces el coach, Quique Pérez. Entonces, Lolo Rossi, una de las jefas de coaches se vio obligada a aclarar que cada pareja eligió su vestuario.

“Cuando el Polaco se colgó tuvo un tembleque importante. Me sorprendió porque tiene mucha fuerza, pero en cada desplazamiento se desarmaba un poco. El día de su debut, Celeste dejó la vara muy alta y hoy estuvo muy bien. ¿Eran los angelitos del Edén? Me encantó porque vi eso al principio, pero después se perdió”, sumó Guillermina Valdes (7).

La dueña del voto secreto, Jimena Barón, se sumó a la polémica: “Celeste tuvo un debut increíble. Me parece poco inteligente que esperen que valoremos que el Polaco valore que no tiene pantalón. Hay que ir a lo fácil y ser inteligente. Fue un riesgo que no ayudó para nada. El caño es muy complicado y los enlaces fueron muy extraños, como de caminata lunar. Y Celeste optó por la sonrisa, algo que me descolocó. No sentí conexión. No me la creí y no me gustó”.

“Siendo bailarina, a Celeste la quería ver estirando las rodillas y los pies; y no lo vi. Que no haya habido mucho ensayo no es excusa, cualquier bailarina lo primero que hace es estirar sus pies. Al Polaco lo vi repitiendo el mismo truco tres veces, debería haber hecho algo distinto”, cerró Hernán Piquín (4). De esta manera, la pareja consiguió la calificación más baja en lo que va de la ronda.

