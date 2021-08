La Academia: las decisiones “familiares” de Ricardo Montaner terminaron perjudicando a varios miembros de su equipo

Este martes, en La Voz Argentina, los miembros del equipo de Ricardo Montaner fueron los grandes protagonistas de la noche. Los nueve participantes cantaron frente a los coaches en los octavos de final, y dos de ellos terminaron abandonando el programa.

La encargada de romper el hielo fue Jacinta Sandoval. “Estoy contenta y eufórica. El otro día por la calle me dijeron que les había gustado la pintura que había usado. De la canción no me dijeron nada”, bromeó en los ensayos, la bonaerense, que además de cantante, es maquilladora.

En esta instancia, le tocó interpretar “Somtething Got A Hold On Me”, el clásico de Etta Jones, en la versión de Christina Aguilera. Tras escucharla, Soledad expresó: “En un momento pensé que estaba en un show y lo disfruté mucho. Tenés un desparpajo y una seguridad que envidio”. Lali, coincidió: “Fue un viaje en el tiempo. Tuviste esa brillantez, muy atinada, de elegir cuándo romper la voz y cuándo no. Me sentí en un bar en esos años, de fiesta con mis amigos. En una película. Me llevaste a una fantasía total”.

“Yo le dije en los ensayos que ella es la artista que más disfruta estar arriba del escenario y cantar. Ella no tiene tensión, está como si fuera su casa, disfrutando o caminando sobre la alfombra. Te agradezco por darle credibilidad a mi equipo y por demostrar que eres un espejismo, eres una realidad”, cerró su coach.

Luego, llegó el turno del dúo Denis y Axel. Los hermanos Ortiz brindaron una versión de “Decidiste dejarme”, de Camila. “Impresionante”, se sorprendió Soledad, al escucharlos. “¡Qué barbaridad! ¡Me encantó todo! Es la mejor noche de Denis, sin la menor duda”, agregó Ricky.

“En otras noches Denis ha sido el colchón para que Axel brille y hoy fue a revés. Brillan juntos”, sumó Mau. “Hoy demostraron por qué están acá. Fue la mejor presentación, me llegaron al alma”, cerró Soledad.

El tercero en salir a escena fue el cordobés Ezequiel Pedraza. “Es inexplicable el cariño de la gente”, expresó el participante, al que le tocó cantar “El mismo aire”, un tema del yerno de Montaner, Camilo. En el ensayo, el autor de “Cachita”, le pidió que no “cantara tanto”.

Aquella elección “familiar” terminó jugándole en contra al participante. “Soy muy fan de Ezequiel. Debo decir, justamente por eso, que es una jugada lo que acaba de pasar. Me descolocó la decisión de Montaner en esta instancia. No vi a ese Ezequiel brillante que espero”, señaló Lali, tras escuchar la propuesta del concursante.

“Cuando arrancó la canción me puse nervioso, pero la defendiste como una canción diferente, y me gustó mucho. A mí me hubiera gustado escucharte cantar cumbia o cuarteto”, sumó Ricky.

Bianca Cherutti fue la siguiente, y esta vez, por decisión de su coach, le tocó interpretar una balada en español: “Por lo que reste de mi vida”. El tema, que popularizó Thalía, fue escrito por Ricky Montaner, y es muy diferente al repertorio que la participante venía abordando en el concurso.

“Fue uno de los primeros trabajos que hice, fue la primera canción que alguien me gabró. Estaba escribiendo con Claudia Brant y ella me dijo que tenía que empezar a escribir canciones para otra gente. Yo no quería, porque soy muy celoso con mis canciones. A lo sumo, escribía para mi padre”, contó Ricky. Y agregó, refiriéndose a Bianca: “Has comprobado presentación tras canción que tienes que estar acá. Te felicito”.

“No sé si fue tu mejor presentación”, expresó Soledad. Y deseó´: “Pero yo evaluaría toda tu trayectoria en este concurso. Ojalá te quedes”.

Entonces, Montaner fundamentó la elección del tema: “La idea es que vayan probando otras cosas. Si vas a vivir en un país en el que la gente habla en español, tenés que pensar en empezar a cantar en español. Tienes que demostrar que no eres una figurita que está en la televisión, sino que eras una mujer con alma, capaz de transmitir”.

Llegó luego el turno de la venezolana. Steffania Uttar. A contramano de sus propios dichos, en este caso Montaner eligió para ella una canción en inglés que, además, es un clásico de todos los tiempos: “What a wonderful world”, de Louis Armstrong.

Esta vez no hubo críticas a la elección del tema. “Voy a ser uy franca: cuando nos dieron la lista de los que cantaban hoy, pensé que te ibas a ir vos. Me cerraste la boca, a un nivel... Me sorprendiste. Merecés quedarte. Fue increíble tu interpretación”, expresó Lali.

“Steffania nos demostró la capacidad que tiene como intérprete y como puede darle a un tema una nueva forma. Lo cantó extraordinariamente bien. Me ha dejado loco”, expresó el coach de la participante.

El anteúltimo participante de la noche fue Sergio Verón, que tampoco se vio obligado a cambiar de género. Al bonaerense de 36 años, que suele cantar con mariachis, le tocó interpretar “La copa rota”, de Benito De Jesús, popularizado por José Feliciano.

“Tú eres demasiado consistente. Hoy me pasé todo el rato esperando que cometieras un error y no lo encontré. Te felicito por la precisión y por cómo nos conmueves”, indicó Mau, tras la presentación. “Si fuera Montaner, yo no me quedaría sin este hombre. Es maravilloso”, sumó Lali.

“De todos los participantes, tú eres, como persona, con el que más me identifico. Yo no he pasado por la experiencia de cantar en autobuses, pero empecé cantando en los bares de Maracaibo y sé lo que se siente”, agregó Montaner.

El último fue Ignacio Sagalá ,que vivió su regreso tras haberse consagrado como el ganador de La Voz Argentina: El regreso y haber elegido formar parte del equipo de Montaner. El cordobés de 19 años, que no había pasado la instancia de audiciones a ciegas, brindó una versión de “Con te partiro”, de Andrea Boccelli.

“Estábamos mal el día que no lo elegimos. No habíamos desayunado”, bromeó Lali luego de escucharlo. “Me da bronca no haberme dado vuelta, pero me alegra demasiado que nos hayas tapado la boca a todos. La partiste una y otra vez”, agregó Mau.

“Que no quede la idea de que nosotros somos sordos. Cada quien tuvo su razón para no voltearse. Este muchacho está acá porque uno de nosotros le pidió que cantara otra cosa. El comprobó con la segunda canción, que no era la que valía, que merecía estar en El Regreso. Acaba de hacer una memorable interpretación”, fundamentó Montaner.

Entonces, llegó el momento de saber cuáles eran los cinco elegidos por el coach para pasar a los cuartos de final. La primera, fue Jacinta y le siguieron Denis y Axel, Ezequiel, Steffania e Ignacio. Bianca y Sergio, entonces, quedaron fuera de competencia.

El miércoles, será el turno de ver cuáles de los integrantes del team Soledad pasarán a los cuartos de final

