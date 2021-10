La Academia: las niñas volvieron a copar el programa, y hasta hubo un puntaje perfecto

La semana terminó en ShowMatch, con dos nuevas coreografías centradas en el “ritmo con niños”. Con mucho entusiasmo, Marcelo Tinelli le dio la bienvenida al público a una nueva velada de “La Academia”, y contó que durante la emisión sería el turno de dos parejas. Por un lado, Agustín “Cachete” Sierra junto a Fiorella Giménez, y por el otro, Celeste Muriega y Maxi Diorio. En ambos casos, los participantes presentaron a dos pequeñas acompañantes.

Cachete fue el encargado de abrir la pista, y junto a su compañera recibieron por segunda vez a la pequeña Maitena “Kuky” Romero, una gran bailarina de nueve años, con la que compartieron pista hace muy poco tiempo. Visiblemente contenta, Kuky contó que luego de estar en el programa, la reconocieron cuando fue a comer a Puerto Madero. Con mucha emoción, el papá de la pequeña contó que ella danza desde los tres años, y en ese momento Cachete expresó: “Fue un placer bailar con ella la última vez, y cuando vino este ritmo supimos que queríamos invitarla de nuevo. Kuky vuela, y tenemos que estar a la altura”.

Finalmente empezó el baile, y el jurado cayó rendido ante el talento de la niña. Ángel de Brito felicitó a Kuky, la denominó “la creadora de este ritmo”, y agregó: “Cachete viene creciendo del día uno, y hoy era difícil estar a la altura de ellas dos, felicitaciones” (10). Carolina “Pampita” Ardohain elogió por la coreo de Matti Napp, y expresó: “Kuky, que estos dos ritmos sean un hermoso recuerdo para tu vida, y que te abran muchísimas puertas” (10).

En su turno, Guillermina Valdes aseguró que vio a la pareja muy “amalgamada con la invitada”, y destacó: “Tienen una energía lúdica, me sorprendieron, este es un equipo hermoso” (10). Jimena Barón aplaudió la precisión en la ejecución de la coreografía, y concluyó: “No tenía nada de infantil o de simpático, Kuky, eras como una guerrera” (voto secreto), mientras que Hernán Piquín destacó que la niña “es luz, y su sonrisa ilumina todo” (10). Con tres diez, la pareja logra un puntaje perfecto.

En segundo lugar, Muriega y Diorio llegaron junto a Julieta Ledesma, una bailarina de doce años que sorprendió por su gran aptitud para la danza. Después de bailar “Jenny from the Block” junto a la pareja, los especialistas felicitaron la propuesta. De Brito los elogió y aseguró que “hicieron todo lo que tenían que hacer” (9), a la vez que Pampita consideró: “Me encantó la actitud, la fuerza, la presencia escénica y la coreo, que tuvo el plus de los trucos” (9).

En su turno, Valdes felicitó a la niña por su actitud, y destacó que el equipo unió su energía con la de su pequeña invitada (9). En el cierre, Barón consideró que “trajeron un baile callejero que no hubo antes, y se armó una cosa power con mucha energía” (voto secreto), a la vez que Piquín se sumó a los aplausos y les otorgó un ocho.

En el último bloque, las pequeñas bailarinas se unieron, y junto a Oriana (otra participante invitada) improvisaron una coreografía final.