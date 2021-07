La Academia: las palabras de Pampita Ardohain, las lágrimas de Jimena Barón y las chicanas de Guillermina Valdes a Marcelo Tinelli

Este jueves, Marcelo Tinelli abrió ShowMatch felicitando a Pampita Ardohain por el nacimiento de su hija. “¡Fue mamá! Es increíble, dos horas después de que arrancamos el programa de anoche nació Ana. Yo decía Johanna, Juliana, Mariana, y era Ana. Ana García Moritán Ardohain”, dijo exultante y ajeno a la polémica que despertó su queja en las redes sociales por el bajo piso en rating que le entrega el programa que lo antecede, Telenoche.

“¡Felicitaciones, Caro! ¡Felicitaciones, Roberto! Nueve y media de la mañana vino al mundo, y anoche Pampita estaba acá sentada. ¡Laburó hasta las últimas horas!”, resaltó el conductor. “Pesó 3,195 kilos. Pampita se internó a la una de la mañana y tuvo más de nueve horas de trabajo de parto. Nació por parto natural. Hasta la madrugada estuvo caminando por la zona de Palermo”, precisó, y pidió un aplauso del estudio para la miembro del jurado.

Minutos más tarde, mientras Jimena Barón daba su devolución a una de las parejas del certamen, decidió enviarle un mensaje, notablemente emocionada, a su compañera de jurado. “Quiero saludar a Caro, porque la quiero muchísimo y me pone muy feliz esta chance que le da la vida por todo lo que pasó. La conozco hace poco, pero debo decir que es una excelente persona, compañera, muy trabajadora, estuvo acá hasta el último día, es una mina que labura desde la mañana y que está súper conectada con sus hijos”, resaltó la actriz.

“Para mí fue un día muy movilizante, verla acá siempre tan luminosa hasta ayer, hoy parió y sigue contestando el chat, mirando el programa. Me parece una locura de mujer, luchadora, soñadora. La quiero muchísimo y me da una alegría enorme que con su historia personal esté viviendo este hermoso momento”, finalizó la intérprete de “La Cobra”. De inmediato, Tinelli se sumó al saludo y le pidió a la producción que intentara ponerse en contacto con Ardohain para saludarla personalmente.

Y así fue: minutos más tarde, la modelo salió al aire desde el sanatorio, agradeciendo los saludos y generando una enorme emoción en el estudio. “Gracias por las palabras, me emociona ver a mis compañeros de jurado, tenemos mucha química este año... Y Ana ya es parte de ‘La Academia’, tiene su cuna en mi camarín, y me resulta increíble que hasta ayer estuve ahí y al rato estaba teniendo familia”, resaltó, mientras las cámaras captaban a Barón secándose las lágrimas.

“Me fui directo de ShowMatch al control con el médico y no tenía dilatación, nada. Parecía que tenía cero chances de que naciera, el médico me aconsejó que saliera a caminar un poco y me dijo que el domingo nos volvíamos a ver”, siguió el relato de Ardohain. “Salimos a caminar con Robert y nos entusiasmamos, hicimos como dos kilómetros, y cuando estábamos a dos cuadras del departamento empecé a tener contracciones. Le dije: ‘Parece que la caminata está funcionando’, y nos fuimos directo al Otamendi. Ahí arranqué con trabajo de parto muy largo, que no pronosticaba bien y parece que iba a cesárea, y mágicamente todo fluyó y a las 9 escucho que le dicen a mi médico: ‘andá a vestirte’, y ahí entendía que ya era hora. Y todo pudo ser como lo había soñado”.

La modelo y conductora también señaló que durante el parto eligió que haya silencio y no música. “Hubo muchas lágrimas, fue un momento muy emotivo. Tiene un significado muy fuerte esta chiquita en nuestras vidas, porque viene a unir a esta familia ensamblada que armamos con Robert. Estamos solitos acá, porque no puede haber visitas, estamos felices”, finalizó Ardohain, quien también saludó a Valdes, la encargada de reemplazarla en su ausencia.

El picante regreso de Guillermina Valdes

“Hoy vuelve al ruedo, después de haber estado con nosotros la primera semana, una señora de Necochea que tiene cuatro hijos. Espléndida. Diosa. Espectacular. Joya nunca taxi. Divina. Una bomba. Impresionante. Fuerte el aplauso para la señora Guillermina Valdes”, dijo Tinelli en el comienzo del programa, para introducir a su pareja en su retorno al jurado de “La Academia”.

De esta manera, la modelo y actriz regresaba tras su divertida y muy comentada participación durante la primera ronda del certamen; en aquel momento había reemplazado a Ángel De Brito, que había ido a vacunarse a Miami y terminó contagiándose Covid-19. “Me pidió que no la besara”, reveló el conductor. Pero su esposa le pidió con un gesto que se acercara y una vez que estuvieron frente a frente, le dio un apasionado beso que dejó a Tinelli con los labios pintados.

En su primera devolución, Valdes se hizo eco de las cargadas que recibe el productor de LaFlia Fran Caivano por, según Tinelli, avanzar “demasiado lento” en su relación con Ángela Leiva y haberle cancelado una cita a la cantante por encontrarse “muy cansado”. “Vos siempre me la dejás picando”, inició desafiante, mirando a su pareja. “ ¿Vos te acordás las veces que me cancelaste cuando empezamos a salir? ”, preguntó ante la sorpresa e incomodidad del conductor. “No, de verdad, porque vos estás enloqueciendo a ese pobre hombre, que es una dulzura, y vos hacías lo mismo. Me decías: ‘Te busco después del programa’. Yo te decía: ‘Bueno, dale’, y yo me pintaba un poco las ojeras, me hacía un bucle, porque estaba con los chicos todo el día, y me cancelabas... ¡Qué histérico!”, apuntó.

“¿Yo no podía cancelar porque terminaba cansado?”, retrucó Tinelli. “Siempre terminabas cansado. Estabas con muchas dudas... No creo que él tenga tantas dudas, Ángela”, le dijo luego a Leiva. “Te agradezco el comentario, qué lindo arrancar así”, sumó Tinelli, algo incómodo.

LA NACION