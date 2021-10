La academia: Luciana Salazar y versiones cruzadas por la salida de su compañero, Jorgito Moliniers

Comenzó una nueva noche en ShowMatch, y dos parejas fueron las encargadas de cerrar el “ritmo de cantantes”. De esa manera, Marcelo Tinelli dio la bienvenida a una nueva emisión de “La Academia”, que contó con Luciana Salazar y Lio Ferro como sus principales estrellas.

La encargada de abrir la pista durante el martes fue Salazar, que llegó acompañada de Nacho Gonatta, su nuevo bailarín. Rápidamente, Tinelli preguntó qué pasó con Jorgito Moliniers, y ella respondió: “Está lastimado, creemos que va a volver. Pero según contó Ángel de Brito, si bien la excusa oficial es una “fatiga muscular”, la realidad parece ser otra, y comentó: “Me parece que no terminó tan bien el equipo, Luciana está un poco decepcionada”. Ante esas palabras, la vedette expresó: “Vino al primer ensayo del baile que vamos a hacer ahora, y ese día nos contó que a la tarde iba a ver al doctor Furman porque le dolían los hombros. Pero me hizo un comentario de una persona, que me llamó la atención, y creo que parte de esta decisión tuvo que ver con eso”.

Ante las palabras de Salazar, De Brito explicó que Moliniers “recibió un llamado de alguien, diciéndole que deje de bailar, no sé si en el programa, o con Luciana” . Por último, ella concluyó: “Yo pienso de Jorgito que todo lo que se dijo no fue verdad, que había dejado audios hablando mal de mí”.

Luego de esa previa, la pareja se entregó al baile, que contó con el canto de Belén Cabrera, y las devoluciones fueron muy buenas. Ángel de Brito destacó el trabajo del equipo, pero observó: “Luciana y Nacho van a tener que encontrar alguna química. El resultado de todo esto mezclado no me convenció, me parece que pusieron lo mejor, pero eran cosas distintas de energía” (4). Carolina “Pampita” Ardohain consideró que la coreo le sacó buen partido a cada uno, y destacó: “Luciana está bailando más, es exacta, prolija, bajó muy bien de lo trucos, me parece que Nacho llegó a renovar esta energía” (7).

Guillermina Valdes se sumó a los elogios, y opinó: “Belén, te vi súper bien. Aportaste un montón” (voto secreto). En su turno, Jimena Barón dijo que Luciana tuvo “la energía de la cobra que se cobra, y esa energía vino muy bien” (8). Y por último, Hernán Piquín confesó que se sintió “sorprendido”, y detalló: “Los trucos fueron muy buenos, Luciana bailaste a ritmo, estuvieron muy, muy bien” (8).

La segunda pareja de la velada fue la de Lio Ferro y Camila Lonigro, que, acompañados por la cantante Chule, no pudieron convencer a los especialistas. De Brito felicitó a Camila, pero luego agregó: “Lio le pone onda, pero no llega a estar al nivel del concurso. Se nota que tenés ganas, pero no me gustó mucho hoy " (3). A continuación, Pampita opinó que fusionar a los tres “no les jugó a favor”, y detalló: “Había momentos arriba, y otros más lavaditos. Y esa sensación que subían y bajaban no hizo una cosa explosiva” (6).

Más adelante, Guillermina Valdes notó que “el trabajo en equipo no cerró” (voto secreto), mientras que Jimena Barón agregó: “Hubo un tema de interpretación. Bruno Mars es un funk, y Chule hizo una versión más dulce, con mucho aire en la voz, entonces no cobró la fuerza que tiene esta canción, quedó todo en dos mundos completamente distintos” (5). Por último, Piquín opinó algo similar, y concluyó: “Lio, sé que no sos bailarín, y siento que en vez de bailar das pasos. Aunque hoy estuviste un poco mejor” (5).