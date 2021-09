La Academia: mala noche para El Polaco, y también para “Jujuy” Jiménez

Poco a poco, avanza “Una que sepamos todos”, uno de los nuevos ritmos de “La Academia”, y en la noche del lunes, ni Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk con Barby Silenzi, ni Sofía “Jujuy” Jiménez lograron números que entusiasmaran al jurado. De ese modo, Marcelo Tinelli condujo una nueva velada de ShowMatch, que mostró a los especialistas muy severos con los participantes.

Primero llegó el turno de El Polaco y Silenzi, quienes eligieron bailar “Macarena”, en la versión de Los del río y Gente de zona. En la votación, Ángel de Brito les aconsejó esforzarse más, pero confesó que la propuesta le gustó (7), mientras que Carolina “Pampita” Ardohain dio algunos tímidos elogios, pero les recomendó: “Solo les falta algo que nos dé piel de gallina, búsquenla la vuelta con las coreos” (7).

En su turno, Guillermina Valdés los felicitó, pero también quiso destacar: “Siento que esta pareja es correcta, pero me gustaría sorprenderme con algo más. Bailan muy bien los dos” (7). Mucho más severa en sus palabras, Jimena Barón fue lapidaria y sentenció: “Se achancharon con las ideas”, y luego detalló: “Creo que necesitan tener ideas nuevas, propuestas de historias, cámaras, elementos, porque tienen un piso pero siento que no están pensando en cómo deslumbrarnos. Hoy no fue lo que más me gustó (voto secreto). En último lugar, Hernán Piquín compartió la opinión de sus compañeros, y aseguró: “Es verdad que no explotás, como que estás siempre haciendo lo mismo” (5).

A continuación llegó el número de “Jujuy”, que llegó acompañada de su bailarín, Nacho Saraceni. La modelo recibió un regalo de Martín Salwe, el locutor del programa, y luego ella aseguró que de momento, se encontraba soltera. Pero Salwe respondió: “Para mí ella está en otra”. Y después de esa breve previa, comenzó el momento de un baile, que no dio los resultados esperados.

La coreografía presentada estaba musicalizada con “Mariposa tecknicolor” de Fito Páez, pero la propuesta de un ligero tono infantil, no le gustó a los encargados de dar el puntaje. Al momento de tomar la palabra, De Brito confesó: “No me mostró demasiado la coreo. En las últimas coreografías la veo muy aniñada a “Jujuy”, me gustaría verla haciendo otra cosa. Ojalá llegues al tango” (5). Pampita opinó en una línea muy similar a su compañero, y dijo: “Siempre que traen algo medio infantil, no me gusta. Este ritmo no lo vi exacto, hubo momentos con los pañuelos desparejos, no hubo nada impactante. Falta venir con una cosa espectacular a la pista, eso se lo vamos a exigir a todos” (4).

Más adelante, Guillermina Valdés también reprobó buena parte de la propuesta: “No vi tanto baile, parecía el día de la primavera, el día del estudiante, en esta instancia hay que ver más baile, algún truco, un compromiso o una incomodidad que tengas que atravesar en un truco que te cueste” (6). Luego Barón dijo que todo parecía un “acto escolar de sala de cinco” (voto secreto), mientras Piquín cerró así las devoluciones: “Coincido, no vi grandes trucos, realmente no lo vi” (5).

LA NACION