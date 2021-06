La Academia: Mar Tarrés opinó sobre la polémica que causó: “Si lo dice una mujer, la salen a matar”

Luego de su debut, la influencer Mar Tarrés volvió a la pista de La Academia, para emular a Thalía en la ronda de imitaciones. El encargado de recibirla fue Marcelo Tinelli, que no pudo evitar tentarse cuando ella expresó: “Esta es una Thalía bajo presupuesto, yo le puse lo mejor de mí”. Y dicho eso, Mar se entregó a un baile, que le dio muy buenos resultados.

AAl tomar la palabra, Ángel de Brito opinó que en su debut, el resto del jurado “la aniquiló”. Y ante esa mirada, ella respondió: “Me pareció que estuvo correcto lo que me marcaron, pero me costó un montón porque pensé que lo había dado todo, y fue un gusto a nada. Igual les agradezco porque me salvaron del duelo”. Muy incisivo, Ángel retrucó: “En el pasillo no me dijiste lo mismo, arrugaste”.

En referencia al desafortunado comentario que Mar realizó en su debut en la pista, Ángel le aconsejó: “Ojo con los chistes, vas a terminar presa con carta documento, controlá la lengua”. En ese momento, la influencer concluyó: “Si lo dice un hombre no pasa nada, si lo dice una mujer la salen a matar”.

Sobre la coreo, De Brito comentó: “Sos una mina que demuestra mucha polenta, pero te veo bastante vulnerable. Y me gusta que te animes, aunque a Thalía no la vi ni de casualidad. Pero me gusta tu desenfado, tu energía, bailaste mejor que la vez anterior” (10). Ese alto puntaje dividió al resto de los especialistas, y un poco en tono de broma, Hernán Piquín incluso amagó con retirarse.

En su turno, Carolina “Pampita” Ardohain opinó que le gustó más la segunda parte de la coreo, y explicó: “El final me encantó. Estás mejorando, que siga así, por este camino vas bien” (voto secreto). Jimena Barón opinó que esta segunda gala “estuvo mucho mejor”, y se detuvo en el canto: “Hiciste cosas muy detalladas, había una técnica de aire, la noté, eso estuvo buenísimo. Es verdad que quiero que bailes un poco más, y estuvo tu presencia a full” (6). En último lugar, Piquín confesó que también le gustó, y explicó: “Hoy te vi más segura, más linda, sin miedo, y eso es lo que queremos ver de vos” (6).

