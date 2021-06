La Academia: Mar Tarrés rompió en llanto por las críticas del jurado

Los encargados de abrir la última gala de shuffle fueron Mar Tarrés y Franco Mariotti. La actriz cordobesa, que además es rescatista, apareció en la pista de ShowMatch junto a dos de sus perros, Molleja y Morcilla, quienes se convirtieron en los protagonistas de la previa junto a Marcelo Tinelli.

Luego, la pareja mostró su propuesta en este tercer ritmo de “La Academia” y se dispuso a escuchar la ronda de devoluciones. El primero de los miembros del jurado en dar a conocer su opinión, como todas las noches, fue Ángel De Brito (2). “¡Me tenés podrido, Mar! Me corrés por todos los pasillos pidiéndome un diez. No va a pasar, lamentablemente. Me gustó la coreo, el vestuario y cómo arrancaron, pero sobre el final ella fue bajando la energía”, expresó.

Pampita Ardohain (5) coincidió: “Ya vimos muchas coreografías y tenemos el ojo más afilado. A pesar de que cada equipo es evaluado de manera individual, de acuerdo a sus capacidades y sus avances, este fue el shuffle más flojo. Se usó mucho el recurso de ayudar a Mar, e incluso ella tuvo tiempos libres y eso se notó. La vi haciendo sanata. No me convenció para el nivel que tenemos a esta altura”.

Judith Kovalovsky, la coach de la pareja, pidió entones la palabra: “Yo tengo que armar la coreografía en base a Mar, que no es una chica que hizo tres ‘Bailando por un sueño’, y realmente le cuesta un montonazo. Si ella tiene un segundo en el que hace ese movimiento de brazos, que era parte de la propuesta, yo tengo que... ella no lo dice para no victimizarse, pero tuvo una trombosis que la dejó seis meses en una silla de ruedas, tiene un sobrepeso que yo tengo que respetar. No puedo hacerla bailar un cien por ciento porque sería irresponsable de mi parte”.

Y continuó: “Bailamos últimos porque ella tuvo que hacerse un ecodópler porque tenía mal la pierna. Me parece que lo importante es demostrar que sí se puede bailar, por más de que tengas todas las dificultades. Yo no puedo marcarle a Mar una coreo que es para Flor Vigna (…) Acá le están dando un lugar a alguien que no responde al estándar de bailarinas que pasa por el programa”. Las palabras de la coach conmovieron hasta las lágrimas a la participante.

“Lo tengo muy, muy en cuenta: Siento que les están bajando el nivel a los bailarines para dejarlos al nivel de ellos. Sacando las limitaciones físicas que las entiendo, falló el acting. Hay cositas que no tienen que ver con la virtud, que están flojas todavía”, retrucó la dueña del voto secreto, Jimena Barón, quien además se quejó de que la música que utilizaron era “muy vieja”.

“Sabemos que es un chiste que pide 10, porque a mí también me lo pide y nos reímos. Seguramente debe ser muy difícil bailar con sobrepeso y yo la vi muy segura. No vi shuffle, pero el equipo me gustó y la coreografía también”, cerró Hernán Piquín (4).

LA NACION