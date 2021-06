La Academia: Mariana Genesio anunció que será mamá y que Pampita Ardohain será la madrina de su hijo

Mariana Genesio y Rodrigo Jara fueron los terceros en salir a la pista de ShowMatch en la noche del miércoles, para mostrar su destreza en el tercer ritmo de “La Academia”, el shuffle. “Yo lo vi en la tele y me pareció fácil, pero me equivoqué: necesito un trasplante de rodillas y tobillos”, se atajó la actriz, en la previa junto a Marcelo Tinelli.

Tras ver la propuesta de la pareja, que como los demás concursantes contó con la presencia de otros cuatro bailarines, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (5). “Me gusta mucho este equipo. Mariana gana con todo lo que tiene que ver con el desfile, con la batalla. Ojo con las caras de pánico. ¡Jimena te puso la vara muy alta con lo de la revelación del certamen! Tuvieron una muy buena noche”, señaló.

Luego, fue el turno de Pampita Ardohain, a una semana de que por error la llamara “Mariano”. “Le quiero agradecer a Mariana, que fue supergenerosa la semana pasada cuando estuvimos hablando por mi furcio, mi equivocación, y ella rápidamente descomprimió, me tranquilizó... Fue un amor de persona. Eso habla de tu humildad, tu seguridad en la vida y la empatía que tenés. Me llevé lo mejor de ese día porque yo estaba angustiada y ella del otro lado fue muy cariñosa. Gracias”, dijo la modelo.

“Yo te agradezco a vos, que enseguida me mandaste un audio pidiéndome disculpas y yo te dije que no me ofende, que entiendo que fue una equivocación, que es algo que puede suceder... Me ofende más que me confundan de nombre que de género porque estoy muy en paz con mi origen biológico. Mi nombre es Mariana desde más de la mitad de mi vida, pero a Caro la amo”, destacó la protagonista de Pequeña Victoria.

“Me dijo que voy a ser madrina de sus próximos hijos”, reveló entonces Pampita, ante la sorpresa de Genesio. “¡No, yo iba a dar esa noticia, Caro! Ahora sí me enojo... No, voy a dar una primicia: tenemos una gran amiga en común, Erika Halvorsen, y con ella decidimos tener un hijo en un tiempito... Y ella me dijo: ‘Bueno, decile a Caro que sea la madrina’”, explicó la actriz, generando un aplauso entre los presentes. “Yo feliz, ¡me muero de amor! Sabés que te admiro, que te quiero, me encanta verte crecer en la pista y ver todo lo que has hecho en tu vida”, agregó Pampita.

Luego sí, fue el momento de dar la devolución: “Me gustó, pero vi mucha pose. El equipo estuvo muy bien y Mariana va aprendiendo, superándose y brillando cada vez más”, dijo la modelo, que los puntuó con un 7.

“¡Perdón si dije algo y te engualiché! Me encanta verte. El arranque fue un poco flojo, pero con la soga agarraron ritmo. Cuando estabas solita estabas más aterrada. Me gustó que contaran una historia. La vi con mucha energía. Me gustó, no me encantó, pero ustedes me gustan mucho”, señaló la dueña del voto secreto en esta ronda, Jimena Barón.

Hernán Piquín (5) cerró: “La coreografía me gustó y lo de la soga también. La vi a Mariana como perdida y con cara de susto. A veces la veo como trabada, por su altura. Tenés que mentalizarte en trabajar eso, en que te llegue más rápido la información a las piernas”.

LA NACION