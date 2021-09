La Academia: Marta Fort le respondió a Tinelli si le gustaría participar de ShowMatch

La noche del lunes en ShowMatch contó con una invitada de lujo: Marta Fort. La hija de Ricardo Fort estuvo en el piso del programa y, durante varios minutos, habló con Marcelo Tinelli sobre su vida y el recuerdo de su padre, y hasta se animó a responder si se animaría o no a bailar en “La Academia”.

Rocío Marengo, que está en pareja con Eduardo Fort, llegó para bailar el ritmo “Una que sepamos todos”, y en su presentación contó con Marta como invitada. Pero antes de comenzar el número, Tinelli quiso dedicar la previa a charlar con la joven. Ante todo, el conductor le preguntó si le gustaría estar en el reality, y ella respondió: “Yo no creo que ahora, pero por ahí más adelante. Después de los 18, puede ser”. Entre risas, Tinelli le dijo que el próximo febrero, cuando los cumpla, le va a “pegar un tubazo”.

Más adelante, el conductor reflexionó sobre qué significó el paso de Ricardo por ese programa: “Lo quería muchísimo a tu viejo, hemos pasado momentos maravillosos en este piso. Hemos tenido un relación hermosa, y con todas las peleas. Si hubo una persona que no pasaba desapercibida era tu viejo, era pelea y amor todo el tiempo. Desde el día que apareció, fue algo diferente”.

Sin irse de tema, Tinelli contó: “Era quilombero, pero tenía cosas maravillosas como ninguna persona y tenía gestos de enorme cariño. Una vez estaba en una pileta en Miami, y vino a traerme un reloj y a decirme ‘te quiero’. Era un tipo de una generosidad impresionante, hasta que se le volaban los patos y salía para otro lado. Lo recordamos y lo extraño mucho”.

Durante esa previa, también se habló sobre la inminente serie sobre Ricardo Fort que se esta produciendo, y que -según contó Marta- quizás llegue a comienzos del próximo año: “Vi los guiones, me gusta. Hoy justo estuve todo el día viendo cómo va a ser cada capítulo, y me impresionó. Va a salir, pero todavía no se puede decir por dónde”. La joven también contó que colaboró en la composición de una canción para esa serie. Ahí Tinelli le preguntó si se animaría a hacer algo, y ella muy sincera respondió: “Estoy ensayando para la serie, pero ahora no voy a cantar ni en pedo”.

Luego de esa charla, llegó el momento del baile de Marengo, y las devoluciones fueron mixtas. Ángel de Brito consideró que la canción “Azúcar Moreno” era un poco vintage, y aseguró: “Sos hija del rigor, porque todas las veces que te fue mal, te dieron fuerzas para hoy bailar un poquito mejor, pero el final quedó desprolijo. No me gustó el tema que eligieron” (7). Luego, Carolina “Pampita” Ardohain opinó que no los vio bailar bien, y detalló: “Ella no domina el ritmo. No se aprende en dos días el flamenco, aprovechen cuando puedan elegir algo que los beneficie. No vi el baile prolijo y no la vi segura en la pista. De este equipo, es lo que menos me gustó” (5).

En su turno, Guillermina Valdés tomó distancia de lo visto por Pampita, y expresó: “El truco final hace que no sea un puntaje excelente, y te vi más insegura que otras veces, pero estuvo todo muy bien” (8). Jimena Barón coincidió en que traer el flamenco “fue un riesgo”, y explicó: “En las piruetas y en la pisada hubo un tema de eje, no estabas plantada. Fue un poquito vintage la canción. Estuvo bien, pero no me deslumbró” (voto secreto). Por último, Hernán Piquín concluyó: “Vi desprolijidades en algunas partes, pero el tema me gustó y es súper conocido. Para mí estuvieron bien” (7).

