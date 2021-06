La Academia: noche fallida para Jujuy Jiménez como Rosalía, y Mario Guerci como Ricky Martin

La gala de imitaciones continúa en La Academia, y durante la noche del lunes fue el turno de Sofía “Jujuy” Jiménez. La modelo eligió para su número, ponerse en la piel de Rosalía, y por eso llevó adelante su previa con un acento típicamente español. Al momento de recibirla, Marcelo Tinelli llevó adelante una previa que puso colorado a Nacho Saraceni, el compañero de Jujuy, cuando ella le preguntó: “¿Te apetece estar conmigo?”. Entre risas, el bailarín aceptó, aunque todo quedó ahí.

Luego del número, y al momento de la devolución, Ángel de Brito le preguntó a la modelo si andaba chateando con alguno de los participantes. Con mucha elegancia, la modelo dio una evasiva y aseguró: “Con varios, hay buena onda. Ahora estoy casada conmigo misma. Yo tengo un corazón muy grande y hay mucho amor para dar”. En lo referido al puntaje, De Brito consideró que falló la energía: “Más allá del parecido en el acento, que no lo vi, faltó para ser Rosalía. Podés bailar muy bien como Jujuy, pero para Rosalía faltó un poquito de contundencia. No me gustó” (3). Luego Carolina “Pampita” Ardohain aseguró que “faltó fuerza, pisada escénica, eso en la pista no lo vi con este equipo” (voto secreto).

Por su parte, Jimena Barón opinó que hacer Rosalía era “arriesgado” porque tiene que cantar de una manera “muy particular”, y detalló: “No creo que haya sido la mejor elección. Me quedó muy lavado. Ella tiene un power que hoy no estuvo, no me gustó” (4). Por último, Hernán Piquín fue lapidario: “No vi la fuerza de Rosalía, sus caras, su garra. Me gustó la elección, pero no me gustó el resultado” (5).

El encargado de cerrar la noche, fue Mario Guerci, que acompañado de Sole Bayona, eligió para su número a Ricky Martin. Pero un poco como le sucedió a Jiménez, el resultado no fue el mejor. El primero en tomar la palabra fue De Brito, que consideró que la elección no fue la correcta, “porque Ricky Martin es muy carismático, y nunca vi un buen imitador de él. Tampoco me mató la parte bailada, no pasó nada” (3). Pampita expresó también que la imitación no estuvo bien (votos secreto), mientras que a Barón sí le gustó, y aseguró que Mario la “sorprendió” (7). Por último, Piquín concluyó: “Lo vi mucho más suelto, pero yo creo que hay que animarse a estar ahí” (6).

LA NACION