La Academia: Noelia Marzol reemplazó a Débora Plager en el caño y Pampita le puso un 0

La decisión de Débora Plager de no bailar en el caño, obligó a la producción a buscarle un reemplazo durante este ritmo de “La Academia”. La elegida fue nada menos que Noelia Marzol que, de esta manera, volvió a la pista de ShowMatch a dos meses de haber sido madre de Donatello, junto al futbolista Ramiro Arias.

“Tengo que agradecer a la producción porque es muy complicado trabajar con un nene tan chiquito. Angel [De Brito] me cedió el camarín para estar más cerca y se acomodaron a mis horarios. Gracias por la oportunidad. El reemplazo tiene mucha expectativa, pero yo parí hace dos meses y los abdominales no me responden”, explicó la protagonista de Sex.

Desde un costado de la pista, Plager, a su vez, fundamentó su decisión de no bailar en el caño. “Siempre me someto a las decisiones de la producción y las acepto. Yo me lesioné y no quise hacer un tema de eso. Hasta me dio vergüenza porque me lesioné antes de que arrancara el programa”, indicó, sobre la rotura de costilla que sufrió en un ensayo antes de que comenzara esta temporada de ShowMatch.

“Muchos compañeros están con la misma lesión y les dicen que al menos por 10 días no pueden bailar. Yo a los 5 estaba haciendo el cubo. Y entonces, dije que no estaba en condiciones de hacer el caño porque no estoy entrenando ni en condiciones de hacer esfuerzos y no quiero comprometer mi recuperación”, señaló.

Tras ver a la propuesta de Marzol y de Nicolás Villalba -que bailaron vestidos del Guasón y Harley Quinn- el primero en dar su devolución fue De Brito (4): “Me encanta que Noelia esté en la pista porque además de buena bailarina es muy buena compañera. La idea ya la tengo vista por Laurita [Fernández] y Fede [Bal]. Los dos bailan muy bien, pero como dije que no estoy de acuerdo con los reemplazos, aunque lo que hizo Noelia es para una muy buena nota, este es mi puntaje”.

“Tremenda coreografía y un gran acting. Sé que Noelia está en un momento de mucha felicidad y se lo merece todo. Está más diosa que nunca. Me gustó el baile, aunque algunas cositas no salieron bien. Espero que todos los reemplazos vayan al duelo”, agregó Pampita Ardohain y sorprendió a todos al poner un 0.

“¡Que difícil! Felicitaciones a Noe. Es muy lindo verla así disfrutando. Me cuesta, porque trabajo con lo que siento en el presente. Quiero negociar un poco entre lo que hicieron, que me pareció increíble. Nico es un gran intérprete y bailó con una gran compañera. Voy a negociar entre eso y la situación actual”, expresó Guillermina Valdés. En ese momento, se produjo un fuerte intercambio que tuvo como protagonistas a la coach de la pareja, Paola García, los miembros del jurado.

“Me encanta ver a Noelia acá. Es un ejemplo de madre que no pierde ni la sensualidad ni la sexualidad. Es una situación compleja. Me gustó lo que hicieron y sé que fue un toro, porque ella tuvo muy poco ensayo. Me encantó la propuesta, pero estoy de acuerdo con Caro en que si vimos dos meses a Débora con sus limitaciones, deberíamos haberla visto hoy también. Voy a bajar unos puntos por esa situación. No es el puntaje que hubiera puesto si Noelia fuera la participante”, expresó, a su vez, Jimena Barón, dueña del voto secreto durante esta ronda.

“Es una situación difícil para nosotros puntuar a gente que viene de reemplazo”, insistió Hernán Piquín. Entonces, visiblemente molesto, el propio Marcelo Tinelli lo interrumpió para dejar en claro el recurso de los reemplazos fue avalado, por una cuestión estratégica, por la producción. Y continuó: “Me gustó mucho la concentración y la interpretación de Nico desde el comienzo. La propuesta estuvo buena y me gustó la música”. El cero de Pampita hizo que la pareja se lleve el puntaje más bajo de la ronda.

La noche de discusiones y polémica culminó con la presencia en el estudio de propulsora de los reclamos y protestas: Rocío Marengo. La modelo fundamentó su postura contraria a que no bailen los titulares y se enfrascó en un picante ida y vuelta con Noelia Marzol. “Es lo mismo que en un campeonato de fútbol un equipo elija contra cuáles rivales jugar y contra cuáles no”, fundamentó la exvedette.

“Supongo que si nos vamos a atener tanto al reglamento, Rocío se va a sacar ese traje de vinilo, porque se adhiere al caño ye le da ventajas”, explicó la actriz de Sex, dando cuenta de que Marengo contaba con una ventaja al estar íntegramente vestida con aquel elemento, emulando al traje que llevaba Uma Thurman en Kill Bill. “No me tengo que desnudar para bailar en el caño”, se hizo la desentendida la concursante. Y agregó: “No me desnudé antes no voy a desnudarme a esta edad”.

Por una cuestión de tiempo, la modelo no pudo presentar su propuesta y bailará este viernes junto a su compañero Nacho Pérez Cortés.

