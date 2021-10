La Academia: otro famoso quedó fuera de certamen e hizo llorar a Marcelo Tinelli

Tras haber revelado el jueves el voto secreto de Hernán Piquín en la ronda de homenajes de “La Academia”, Marcelo Tinelli presentó este viernes a las cuatro parejas que no alcanzaron la calificación necesaria para pasar al siguiente ritmo y quedaron sentenciadas al duelo.

Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés, que en la ronda eligieron rendirle tributo a Sergio Denis, fueron los primeros en mostrar su propuesta, que como viene ocurriendo desde el principio del certamen, se trató de una presentación libre. “Hoy lo damos todo”, se llamó la performance, que incluyó al bailarín, actor y cantante entonando “Feelling Good” y a la mediática y a Juan Pablo Battaglia moviéndose al ritmo de la canción.

Rodrigo Tapari y Sol Beatriz, a su vez, habían elegido homenajear a Selena, y en esta instancia optaron por un cuadro que incluyó al intérprete cantado “(Everything I do) I Do It For You” en castellano y una coreografía de danza aérea. Al igual que la pareja anterior, contaron con un bailarín invitado; Gonzalo, el novio de Sol.

Mario Gerci y Soledad Bayona también eligieron una performance de danza aérea. En este caso, la pareja que durante la ronda rindió homenaje al deporte argentino, bailó al ritmo de “Supremacy”, de Muse.

Por último, Celese Muriega y Maxi Iorio, que homenajearon a Ricardo Fort, eligieron llevar a la pista una versión moderna de “Lambada”, el éxito de los años ochenta.

Tras ver a los cuatro equipos, los cinco miembros del jurado coincidieron en que esta instancia de duelo fue la que mejor nivel tuvo en lo que va del programa. Luego, sí, Piquín dio a conocer a quiénes decidieron salvar, por decisión unánime: Guerci y Bayona. “La coreografía la intención, la interpretación... Todo fue tremendo”, expresó el miembro del jurado.

La segunda pareja salvada, por decisión “bastante dividida”, resultó ser la compuesta por Muriega y Diorio. “Estuvieron muy bien, están muy conectados”, explicó Piquín. Y Pampita Ardohain agregó: “Una coreo muy ágil, las bajadas impecables. Divino”. Esta vez, el público no tuvo injerencia, pero paraa conocer el resultado final, Marengo y Tapari tuvieron que esperar.

Es que, antes de dar a conocer la última elección del jurado, Tinelli dio por comenzada una nueva ronda: la de rock and roll. Los encargados de romper el hielo fueron el novio de Piquín, Agustín Barajas, y Loli Ruiz.

“No estoy nada acomodado, pero si De Brito lo dice... Hernán no me regaló puntos”, se defendió el bailarín español a las acusaciones del conductor de Los ángeles de la mañana, antes de moverse al ritmo de “Don’t Stop Me Now”, de Queen.

“Qué simpático que hayas elegido Queen teniendo a Hernán en el jurado. Bailan bien, son dos profesionales, y de ustedes espero mucho más que un rock clásico como el de hoy. No estalló. De ustedes espero todo y no me pasó hoy”, señaló De Brito, dueño del voto secreto.

“Este equipo tiene frescura, alegría y naturalidad. Todo parece simple y fácil. No tienen tiempos muertos, rellenan toda la música. Es una alegría verlos bailar y eso es muy bueno”; indicó Pampita (8).

“Gracias por traerlo a Freddie. Ustedes tienen una candidez linda de ver. Estuvo lindo y entretenido. No les voy a regalar nada; se lo merecen”, indicó, a su vez, Guillermina Valdes (8).

“El rock es en general muy monótono, y esto estuvo buenísimo. Agradezco la puesta que trajo frescura y dinámica. Tal vez en la parte de la acrobacia se notó la diferencia de fuerza y la energía cayó un poco al final, pero me encantó”, agregó Jimena Barón (8).

“Me gustó la coreo y que bailaron por toda la pista. Los movimientos estuvieron correctos. No estuvo ‘¡guau!’, pero estuvo bien”, cerró Piquín (9).

Entonces, llegó el momento de saber cuál de las dos parejas seguiría en competencia. En este caso, cada uno de los miembros del jurado votó de manera individual. Mientras que De Brito, Piquín y Barón eligieron a Marengo y Pérez Cortés, Pampita y Valdes escogieron a Tapari y Sol Beatriz.

Así, el cantante se despidió del certamen, en miedo de un ataque de llanto, que terminó emocionando al conductor del programa. “Una experiencia inolvidable estar acá. Mi esposa me reta cada vez que lloro, pero es muy emocionante estar acá. Me sentí amado, elogiado, respetado... Me hicieron parte de este show. Me llevo muy lindos recuerdos. Les dedico todo lo que pasó acá a mi viejo, a mi vieja, a mi mujer, a mis hijos y a mis amigos que están en el cielo”.