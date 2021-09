La Academia: Pachu Peña bailó disfrazado de Hulk y el jurado fue lapidario

Este miércoles, Marcelo Tinelli levantó el telón de una nueva gala del “ritmo con cantantes” en “La Academia” y los encargados de romper el hielo fueron Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez. Acompañados por Mery Granados, que cantó el tema “Chandelier”, de Sia, los participantes bailaron un adagio que dividió a los miembros del jurado.

“Hoy hicieron todo bien, pero no me gustó la idea. Veníamos de ver mucho adagio, así que hoy no me gustó tanto la propuesta”, sostuvo Ángel De Brito (4) en la ronda de devoluciones.

“A mí me gustó mucho. Me pareció romántico, tuvo algo muy especial. Son una pareja hermosa en la pista también”, discrepó Carolina “Pampita” Ardohain (9).

“Me encantó cómo cantó Mery. El adagio me gustó mucho”, los felicitó Guillermina Valdes, dueña durante esta ronda del voto secreto.

Jimena Barón (7), en tanto, destacó: “Esta canción me fascina. Estuvo bien porque son excelentes”. Y Hermán Piquín (7) cerró: “Fue muy dulce lo que hicieron, pero no los vi del todo conectados”.

A continuación, Pachu Peña se caracterizó como el Increíble Hulk para interpretar junto a Flor Díaz “No me dejan salir”, de Charly García, con Pato Witis como cantante invitado.

De Brito (10) fue el primero en dar su puntaje y el único que levantó el pulgar: “La gran incógnita de cada gala es qué va a hacer Pachu y siempre trae algo entretenido. Esta tensión entre lo bueno y lo horrible me encanta”.

Pampita (5) analizó: “Este equipo tiene que apelar a la originalidad ritmo a ritmo. No sé si esto fue lo que más me convenció. No terminó de cuajar, no funcionó”.

A Valdes tampoco le gustó: “Me pasan un montón de cosas. Yo siempre les tengo cariño, pero no fue una buena noche”.

Barón (2) fue lapidaria: “Esta noche fue un espanto lo que hicieron. Fue constantemente terrible”. En tanto, Piquín (3) completó: “Se hundió el barco y no hay cómo reflotarlo. Voy a poner mi nota por el maquillaje, el vestuario y por Pato”.

Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala cerraron la noche junto a la cantante Flor Anka, con una performance de “Get right”, de Jennifer Lopez.

“No me gustó la propuesta, le faltaba la fuerza de JLo”, fue la crítica de De Brito (3). “Es un ritmo complicado, les cuesta a todas las parejas. Noto una involución en Lizardo. Las chicas estuvieron maravillosas”, señaló Pampita (5).

“No me pasó nada con la coreografía, parecía plantada para la persona que canta”, consideró, a su vez, Valdes.

“La coreografía no tuvo protagonismo”, coincidió Jimena (5). Y agregó: “Había una falta de energía por la pista musical que utilizaron para la canción. Necesito más energía de Lizardo”. Por último, Piquín (4) redondeó el puntaje más bajo en lo que va del ritmo, y explicó: “Me faltó la fuerza que pide el tema. Lizardo se está moviendo mucho mejor, pero hoy faltó impronta”.