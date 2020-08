La angustia de Sol Pérez por el mal momento que atravesó su mamá: "Me llamó llorando" Crédito: Captura de pantalla

27 de agosto de 2020

Sol Pérez vivió un aterrador momento este miércoles, cuando su mamá la llamó por teléfono para decirle que había ingresado un ladrón en su casa. La modelo, que vive con su novio Guido Mazzoni, se desesperó y llamó a la policía, que ya había sido alertada por los vecinos.

"Fue un momento complicado el que nos tocó vivir, sobre todo a mi mamá que estaba en casa", contó Pérez en Los ángeles de la mañana. "Viví toda mi vida ahí y nunca pasó nada, aunque escuchábamos de casos de inseguridad, nunca nos había sucedido. Ayer mi mamá estaba dando clases por zoom, porque es docente, y un ratito antes de arrancar la segunda clase escuchó el timbre, insistentemente. Se asomó, vio que era un chico pero no atendió porque tenía la clase".

"Al rato escuchó un golpe en el portón, fue a mirar al fondo, y por suerte estaba todo cerrado. El perro, que es rescatado de la calle y muy guardián, ladraba mucho e iba desde la pileta a la terraza. Mi mamá entonces se dio cuenta que había alguien en la casa", continuó su relato.

La modelo y conductora continuó dando detalles de lo sucedido, según le relató su mamá. "Apretó la alarma vecinal y llamó a mi papá, que le confirmó que había alguien en la casa y que le habían avisado los vecinos, a quienes conocemos de toda la vida. Yo estaba entrenando en casa cuando me llamó mi mamá, que además es mi gran amiga. Me llamó llorando y me puse muy mal porque me dan pánico los llamados telefónicos desde lo que le pasó a mi abuela", explicó.

"Mi mamá me dijo que tenía a alguien adentro de la casa, y yo me desesperé, le grité a Guido que también estaba entrenando y pensó que había un ladrón en casa, en vez de en lo de mi mamá. Le pedí que llamara a la policía pero ya habían llamado los vecinos. La policía llegó, revisaron todo pero el chorro se escapó. Fue un momento complicado que, por suerte, terminó bastante bien", finalizó.