La despiadada crítica de Moria Casán: "Más que Cantando, este es el ''Ladrando 2020''"

10 de septiembre de 2020

"Este Cantando 2020 está borrando al Bailando por un sueño, porque todo el mundo baila, aunque sea en un casamiento. Pero cantar es otra cosa. Cuando algo es tan malo, es bueno". Con una despiadada crítica, Moria Casán se refirió al nivel de los participantes del reality producido por LaFlia para eltrece, del que ella forma parte como jurado.

"A mí y al público nos interesa el que canta mal, porque el que canta bien no es que aburre pero no sorprende. A mí me gusta ver cómo aprenden, cómo avanzan. La gente tiene morbo. Quieren ver cómo ladran. Este es el 'Ladrando 2020'. Me divierte la gente que hay", asumió luego, en Los ángeles de la mañana.

"Mi hija Sofía Gala es una gran televidente: es una de las actrices cool que se hizo fan del Cantando, porque el cantar te delata. Yo creo que Esmeralda Mitre es un imán, no podes dejar de mirarla", apuntó luego la jurado.

Verborrágica como de costumbre, Moria contó también que regresa al teatro con Pepe Cibrián. "Cuando todo esto se normalice y podamos volver a las tablas, en enero o febrero, voy a volver al teatro con Pepito", aclaró. Ángel de Brito preguntó entonces por qué no volvía a formar dupla con Nacha Guevara, con quien estrenó La gran depresión en febrero, poco antes de que la pandemia de Covid suspendiera la actividad. "No averigüé, pero a mí me llamaron de la producción y me propusieron estar con Pepito. No tengo la menor idea por qué no llamaron a Nacha. No sé si la quieren o no. Lo que sí sé, y ella lo dijo, es que se sintieron incómodos, tanto la producción como ella".