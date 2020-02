La frase de la exnovia de Sergio Denis que indignó a Barbie Simons

Barbie Simons y Verónica Monti, la panelista le planteó que debe ser responsable a la hora de hablar en medios de comunicación

Verónica Monti, la mujer que estaba de novia con Sergio Denis cuando el cantante sufrió el accidente que lo dejó en coma, fue invitada al ciclo Hay que ver, de elnueve. Allí habló de su difícil situación económica -ya que no tiene trabajo- y de los pensamientos oscuros que atraviesan su vida. Pero sin dar demasiadas vueltas aseguró que no ponía en peligro su vida "por sus hijos". Tras estas palabras, Barbie Simons le cuestionó su manera de expresarse y que hablara tan ligeramente sobre un tema tan grave como el suicidio.

"Estoy emocionalmente muy inestable (...) Me está costando mucho lo económico, conseguir trabajo y en la vida diaria no caerme, tener ganas de levantarme. No puedo dormir", comentó Monti sobre su situación actual. Fue entonces que Barbie le recordó además una dura frase que dijo en una entrevista reciente y le dio su parecer.

"¿Te puedo decir algo de corazón y con todo el respeto del mundo? Yo soy hija de un padre que se suicidó, se quitó la vida. Estaba dudando si decírtelo. Que vos digas esto, no le hace un favor a tus hijos y menos diciéndolo públicamente, que esto salga mañana en todos los portales. Me imagino que tus hijos ya tienen suficiente edad para conectarse a Internet y les ponés una presión muy grande, muy fuerte. No es un buen mensaje", dijo la panelista. Recordemos que el padre de Barbie era Leonardo Simons, el reconocido conductor que brilló en los 80 y que en medio de una gran depresión se quitó la vida en octubre de 1996.

"No está bueno hablar con esta liviandad del suicidio cuando hay dos chicos que tienen que cargar con eso en el colegio. Que les digan: ´che, ¿tu mamá se quiso quitar la vida?´. Yo no soy madre, no soy quién para decirte cómo ser madre, pero te puedo asegurar que como hija de alguien que se quitó la vida este mensaje que estás dando públicamente es una m...", siguió Barbie, muy dolida por el recuerdo de su padre.

José María Listorti le preguntó a su compañera si se sentía culpable por la decisión de su papá, a lo que ella contestó: "Claro que sí. Una siempre carga con esa culpa. ¿Y si lo hubiese llamado? ¿Y si le hubiese dicho más veces ´te amo´? ¿Y si le hubiese dicho ´papá, te necesito´? No es una muerte normal y natural. Sentís que no te eligen a vos y eligen otra cosa", explicó.

Por otra parte, continuó dirigiéndose a Monti: "Lo de mi papá es diferente porque era una persona mal medicada, con una depresión y no quiero traer el tema de mi papá porque me hace muy mal. Esos chicos tienen de ahora en más que lidiar con una madre que se quiere suicidar y es horrible".

Atenta a las palabras de Barbie, Monti contestó: "Yo respeto tu historia porque la sé, somos pares en edad. Pero tengo tanto por resolver que la verdad que si no fueran mis hijos el motor, no tendría sentido vivir. Hay que tener ovarios y huevos y una psiquis nada acorde con nada para pegarse un tiro. No es mi caso. Es solo una frase. Entiendo que a vos te pegue".

Ante la pregunta de Fernanda Iglesias sobre por qué Monti decidía hacer público su problema económico, ella contestó: "A ver si la Justicia deja de reírseme en la cara, que el padre de los chicos pague lo que debe. Quiero mediatizar esto para ver si se resuelve porque hay dos chicos de por medio".