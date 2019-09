Sol Pérez se cansó de las críticas por el vestido que llevó a los Martín Fierro del Cable y disparó contra todos Crédito: Captura de pantalla

11 de septiembre de 2019 • 16:05

La entrega de los premios Martín Fierro de Cable 2019 dejó más de una polémica. Más allá de los que se enojaron por no estar nominados, de los ganadores o perdedores de la noche; la ceremonia reflotó viejos conflictos del pasado. Tal es el caso de Sol Pérez que, como vimos en los últimos días, vivió una noche de terror en el Hotel Panamericano. "Para estos Martín Fierro esperaba ir a divertirme, reencontrarme con mis excompañeros pero fue una noche horrible para mí", expresó la modelo en el piso de Intrusos, este mediodía.

El primer escándalo estalló por el blooper que la exchica del clima protagonizó en la red carpet cuando -frente a la mirada de los especialistas de La jaula de la moda- mostraba su look. En una de sus pasadas, Fabián Medina Flores quiso acomodarle el vestido que tenía un gran tajo y "sin querer" lo corrió de más, provocando que se vea más de lo debido. "Yo nunca me di cuenta que se me había visto la bombacha. En ese momento estaba tan feliz y cómoda con mi vestido... Generalmente, nunca termino disfrutando porque siempre me critican por lo que me pongo (...). Al otro día, veo el video y casi me muero", confesó.

Si bien en un primer momento el estilista le pidió disculpas y aseguró que no lo había hecho a propósito, la panelista de Involucrados se enfureció cuando vio cómo se burlaba del incómodo momento en otro programa. "Fue todo muy raro. En su explicación, se contradice. Nunca me llamó por teléfono, ni me preguntó si estaba bien. Me pidió disculpas en Involucrados y le creí, pero después a la tarde vi que en otro programa se burló y hacía parar el video justo en el momento en que se me veía todo. Entonces ahí ya no le creo que no fue a propósito", señaló Pérez. "Encima pasó con una persona que fue siempre muy despectiva conmigo... Me dijo groncha, que mi Instagram es una carnicería, entre otras cosas más. Además, dio a entender que soy tonta y no se caminar con el vestido", siguió, indignada por la situación.

Tras afirmar que desde hace años se siente agredida y ninguneada por los integrantes de La jaula de la moda, la actriz afirmó: "Medina Flores y Mariano Caprarola son dos caraduras. Al principio pensé que sus críticas eran parte del show, pero después me di cuenta que eran muy agresivos. Yo ya estoy acostumbrada pero hay nenas que están creciendo, y para ellas su mensaje puede ser muy peligroso".

Sin embargo, el tema no terminó ahí. De hecho, esta situación del vestido, el tajo y la bombacha reflotó un oculto conflicto con otra persona: la diseñadora Paz Cornú. Al parecer, la morocha también se habría burlado de Pérez mientras analizaba o "defenestraba" su look elegido para la entrega de premios.

Desde un móvil, Cornú se defendió de las acusaciones de la mediática y aclaró que siempre tuvo buena onda con ella. "Ella que habla de agresividad me mandó un mensaje donde me dice tarada. Me parece que todos tenemos que bajar la agresión", contó visiblemente molesta, mientras intentaba explicar el por qué de sus críticas. "A mí me convocaron para analizar el look. De la manera más sutil que puedo trato de dar mi opinión. Si tenés un tajo gigante y se te ve la bombacha, ¿qué querés que diga?", lanzó al respecto.

Lejos de poner paños fríos, este comentario despertó aún más la ira de Pérez, quién redobló la apuesta casi a los gritos: "Me lo corrieron querida, ¿qué parte no entendés? Si sos tan sorora con las mujeres, tendrías que analizar quién hizo que se me vea todo".

Enseguida, la rubia dio a entender los motivos por los cuales Cornú la habría criticado: "Yo la apreciaba. Me la crucé en otros Martín Fierro y me dijo que le pida un vestido para los próximos. Cuando fui a lo de Susana Giménez, me mando una lista de cosas para ponerme y como no había nada de mi estilo, no le pedí nada. Ahora que venían los Martín Fierro de Cable, le mandé una foto del vestido que me quería hacer y me contestó: 'No puedo, gordi, estoy tapada de laburo'. Por eso, se lo pedí a las chicas de Rosario (...). Entonces después va a un programa y se pone a analizar mi bombacha, en vez de juzgar a la persona que me corrió el vestido, y dijo que no me lo quiso hacer porque era un modelo para alguien más estilizado".

La respuesta de Cornú no se hizo esperar y, lejos de desmentir los dichos de la rubia, afirmó: "Si te molestó que no quise hacerte el vestido porque creía que no era para vos, ¡sorry! Me apasiona la estética femenina y quiero que todas se vean bien (...). Y además, yo respeto el trabajo del otro. Si yo paro dos días para hacerte un vestido y vos me dejás colgada, no da. Podías dejarme clavada de nuevo como aquella vez que nunca me avisaste", disparó en referencia a cuando la modelo no eligió ninguna prenda para el programa de la diva de los teléfonos.

"A Sol la he vestido muchas veces y nunca la juzgué, porque no soy quién. Pero siempre quiero lo mejor para esa persona que visto, entonces si te dije que no te lo hacía es porque consideraba que ese vestido no era para vos. Tenés que dejarte asesorar de vez en cuando", remató duramente la diseñadora.

"Yo no me quiero poner lo que a vos te gusta, me tiene que gustar a mí. Yo quiero ser yo, no quiero ser un disfraz para que me pongan un buen puntaje. No me importa si piensan que mi cuerpo no es apto para un vestido de gala o que soy una groncha. Me ponga lo que me ponga, siempre me van a criticar", concluyó muy enojada la conductora de Net TV.