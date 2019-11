Sol se llevó los aplausos de Juana Viale y Tini Stoessel Crédito: Captura

Uno de los segmentos más importantes dentro del programa de Susana Giménez es Pequeños gigantes: un concurso de talento infantil en el que niños y niñas de todas las edades demuestran sus habilidades artísticas. En su última entrega, una de las concursantes que se robó todas las miradas fue Sol Cwirkaluk, la hija de "El polaco" y Karina "La Princesita" Tejeda.

Karina animó a Sol desde la tribuna Crédito: Captura

Sentada desde su banco, Susana le dio la bienvenida a la niña de doce años, y señaló que su mamá estaba desde hace muchas horas sentada en la tribuna, muy expectante ante el debut de su hija como cantante. "Ella va a cantar 'Cuando te veo', de Nicki Nicole", dijo Susana, que sin más preámbulos le dio pie a la niña. Mientras la pequeña cantaba, su mamá la alentaba desde el público y bailaba al ritmo de la performance de su hija.

Cuando finalizó la canción y todos aplaudieron a la joven participante, Susana sostuvo: "Ella tiene una voz bárbara, es tímida como La Princesita". Entonces, se dirigió a la participante, y le dijo: "Yo creo que ella [por Karina] cuando tenía tu edad, era tímida".

Sol se presentó en el segmento "Pequeños gigantes" Crédito: Captura

En su rol de jurado invitada y muy atenta a la presentación de Sol, Juana Viale se sumó a los elogios y le brindó unas sentidas palabras: "Quiero felicitar a Sol porque yo sé lo que es ser 'hija o nieta de', y animarte a salir al escenario con tu propio nombre y tu propia elección musical. Eso es mucho más de lo que cualquier ser humano puede animarse en la vida, así que me parece increíble. Está bien ser tímida también, es parte de un proceso, y animarse es lo más lindo que puede pasarte en la vida, así que yo te requete felicito".

También desde el jurado, Tini Stoessel elogió el vestuario elegido por la participante, y le dijo: "Aparte se vino con un look muy increíble, me encanta, estás divina, tenés un look muy personal, me gusta mucho". De esa forma y con la aprobación de las especialistas, Sol dio un paso más dentro del reality y afianzó su lugar para la próxima etapa del concurso.