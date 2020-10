Crédito: https://www.instagram.com/albinoniluisa

En tiempos de pandemia, el streaming se convirtió en la obsesión de los artistas. Lo que en marzo se miraba con desconfianza, hoy es un terreno fértil de propuestas, no exento de zancadillas, tropezones, traiciones y pase de facturas.

En la pista del Cantando 2020 surgió el viernes un nuevo episodio que coloca otra vez en el centro de atención a Valeria Lynch, luego de su recordado enfrentamiento con Patricia Sosa por superposición de fechas.

Esta vez, la presunta damnificada no es otra cantante, sino Luisa Albinoni, una institución en el mundo del espectáculo. Luego de su performance en el programa, llegó el momento de las devoluciones. En plena faena le tocó el turno a Moria Casán que, cómplice, le dio el pie a Albinoni para que hablara del tema: "Te veo distinta a otras veces, con cara de bronca. ¿Hay algo que te pasó? No sé nada de vos, pero te veo tensión en la cara. No estás relajada", remarcó fingiendo inocencia.

"Estoy contrariada -puso primera Luisa-. Lo voy a decir con la mayor delicadeza posible: hemos resuelto con mi representante, Maxi Cardaci (también representante e íntimo amigo de Moria), pasar mi streaming para el 8 de noviembre, porque me convertí en 'Patricia Sosa 2'. Valeria Lynch me puso el streaming el mismo día".

"Esto ya parece un chiste", condenó Moria, mientras Ángel de Brito abría el bidón de nafta para echar al fuego: "¿Valeria siempre persiguiendo el streaming de los otros?".

La fecha original del streaming que Albinoni tuvo que cambiar a último momento.

La historia detrás de este pase de facturas fue así. En pos de capitalizar su buen momento profesional, Luisa Albinoni decidió armar un unipersonal vía streaming llamado Tengo las bolas llenas, en sociedad con el productor Guillermo Marín, el 18 de octubre a través de la plataforma Argentina Show Live. Valeria, por su parte, tenía programada otra fecha de su show Imparable por la misma empresa, pero para el 10 de octubre.

Sin embargo, a mediados de esta semana se supo que Lynch había decidido postergar una semana su presentación, no por problemas técnicos sino simplemente para coincidir con los festejos del Día de la Madre.

Tanto a Maxi Cardaci como a Luisa Albinoni la noticia les cayó como un balde de agua fría. Y a pesar del pataleo decidieron postergar la presentación hasta el 8 de noviembre. Lo dicho, un espacio que hasta hace unos meses no le interesaba a nadie, hoy es campo de batalla. Y otra vez quedó Valeria Lynch como la mala de la película.