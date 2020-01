La nueva vida de Gladys "La Bomba Tucumana": "Bajé 6 kilos en un mes y me amo"

En una entrevista televisiba, Gladys "La Bomba Tucumana" contó que está soltera y que incorporó una nueva rutina de ejercicios y alimentación Crédito: Instagram

Gladys "La Bomba Tucumana" y su hijo Thyago se encontraron en el diván de Cortá por Lozano y dieron algunos detalles de cómo es su relación. "A diferencia de lo que creen, mi mamá no me está encima, no vivimos pegados. Vivo en Córdoba hace diez años y ella en Tucumán. Obviamente estamos en contacto siempre pero nos vemos poco", explicó, en principio, el joven cantante.

Entonces, ella agregó: "Se fue porque tenía una propuesta de trabajo y me costó mucho aceptarlo: su cuarto todavía está intacto, armado con los peluches y la ovejita amarilla. Me hubiera gustado tener más hijos, aunque sea un hermanito para él. ¡Qué triste cuando yo desaparezca de este universo, me va a llorar solito!".

De muy buen humor, Gladys contó que se siente "óptima y plena". Todo me sale tan bien que me da miedo que pase algo malo. Dejé de fumar, hago gimnasia, me cuido mucho, como muy sano. Bajé seis kilos en un mes y me amo", dijo.

También contó que no tiene novio y que, si lo tuviera, no lo contaría. "Me separé hace unos meses, después de seis años que fueron un poco raros. Creo que nunca estuve enamorada de él ni de nadie, ni siquiera del padre de mi hijo. Perdón, hijo. Me doy cuenta de que fue la relación más importante porque con él me casé y estaba obnubilada. Estuvimos de novios ocho meses y nos casamos y luego vivimos seis años juntos".

Para quien intente seducirla, tiene que saber que "La Bomba" es obsesiva con los dientes. "Tiene que pasar la prueba de dientes y aliento. Quería ser odontóloga y necesito que mi pareja sea impecable. Tengo muchos cepillos de dientes, pasta dental de todos los colores y gustos. Cambio los cepillos cada dos semanas, si no me dan asco".

Indiscreta, Gladys contó que Thyago tomó la teta hasta los 5 años y que quiere que tenga novia. "Quiero que siente cabeza y me gustaría ser abuela".

La Bomba se emocionó cuando habló de su mamá, que hace años que tiene Alzheimer. "No sé qué hacer con mi mamá, me siento triste y rara. Vive conmigo y está cuidada. Hace siete años que me dedico a mi mamá y decidí correrme un poco, lo que me da culpa, también. Viví para ella y dejé de vivir para mí, engordé, lloraba, me mata verla con esa maldita enfermedad. Quiero y no quiero estar con ella. Hasta dejé el papel de mamá para dedicarme a ella. Por suerte me reconoce, aunque algunos días le cuesta un poco más. A veces podemos levantarla y la llevamos a la mesa, y eso me hace feliz. Siempre fui una excelente hija", aseguró. "Y soy solidaria porque das y recibís multiplicado. Cosecharás tu siembra es lo que le enseñé a mi hijo".

Madre e hijo recordaron que en casa cantaban la canción de Chiquititas, Tengo el corazón con agujeritos, en versión cumbia. "Y ahora nos damos el lujo de compartir escenario en muchas fiestas". Emocionado, Thyago contó que cree en el poder de la mente, y en la ley de atracción. "En enero del 2016 estaba en Carlos Paz con mi banda y estaba enojado porque las cosas no salían como quería. Y pensé en que me pasara algo bueno, algo que me cambiara la vida, algo radical; y me llamaron para trabajar en Buenos Aires".