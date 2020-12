La vedette habló de su candidato más rebotado y sus regalos para conquistarla Crédito: Instagram Sol Pérez

Sol Pérez pasó por Flor de equipo y se animó al cuestionario intragable. En el juego, la conductora tenía que responder una pregunta picante o caso contrario, probar un plato asqueroso; y a pesar de que no quiso revelar nombres, dio algunas declaraciones que sorprendieron a todo el panel.

Desde vedettes, conductoras y panelistas con las que no tiene feeling hasta famosos a los que no tocaría "ni con un chorro de soda" fueron los tópicos a los que la exchica del clima tuvo que enfrentarse en el magazine de Telefe. Tras esquivar las preguntas con respuestas del tipo "es que tuve peleas con mucha gente" o "no tocaría a ningún marido", Pérez se animó a confesar con quién tendría un romance en el medio.

"Me gusta Alessandra Rampolla, porque me enseñaría muchas cosas. Salís experta con ella, no hay forma de fallar", bromeó al imaginar cómo sería tener intimidad con la reconocida experta en sexualidad. Tras coincidir en que sería muy interesante una relación con la especialista, Florencia Peña pasó a la siguiente pregunta: "¿Cuál fue el regalo más caro que te hicieron?".

Sin contar los canjes que recibe a diario, la mediática hizo referencia a un costoso reloj que le mandó un famoso futbolista para seducirla. "Hay uno que me hacía regalos muy caros, me regaló un Cartier en un momento. Me lo mandó a un programa y no se lo devolví", lanzó, entre risas. Y ante la complicidad del panel, agregó un dato más: "¿Cómo se lo voy a mandar de nuevo a otro país?".

Sin querer dar nombres, Pérez reveló que el candidato era un jugador de la Selección Argentina. En cuanto a los motivos por los cuales no accedió a sus llamadas, advirtió: "Era lindo pero tenía familia. No me gustaba porque subía fotos con los nenes y la mujer, y por otro lado me mandaba mensajes y me quería mandar pasajes para que viaje a verlo".

Tras aclarar que jamás accedió a sus pedidos, Pérez habló de su insistencia hasta hace poco. "Lo bloqueé del celular, pero me llamaba por las aplicaciones. Hace poco volvió a llamarme pero no le contesté", concluyó con tono misterioso.

