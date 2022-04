La Viola: secretos y anécdotas del programa de Bebe Contepomi que hoy cumple 25 años en pantalla

Muchos programas de televisión comienzan con un par de ideas escritas en la servilleta de papel de un bar ubicado frente a un canal de televisión. Pero la lista se reduce bastante cuando esos programa llevan un cuarto de siglo en pantalla. La Viola, que se ve semanalmente por la pantalla de TN, es uno de esos pocos envíos que nacen en una servilleta de papel que viene con el café expreso y mantienen 25 años de vigencia.

Bebe Contepomi, el productor Gonzalo Manrique y el director Gustavo Caperochipe pusieron en marcha en 1997 este programa musical que sigue siendo una referencia fundamental para la escena rockera vernácula y también para las nuevas camadas y tendencias que surgieron en los últimos años.

"La Viola nunca tuvo estudio. No vienen los músicos, nosotros vamos a verlos a ellos", sentencia Bebe Contepomi Marcelo Gómez

Bebe Contepomi siempre como anfitrión y los músicos entrevistados como protagonistas, desde aquellos como Andrés Calamaro y Charly García, que aparecieron en los primeros programas, hasta las figuras internacionales más rutilantes; de Bono y Madonna a Roger Waters.

El “Bebe”, como se lo conoce frente a la pantalla y en bambalinas, es una enciclopedia de anécdotas que pueden ser tanto o más jugosas que las propias entrevistas. Ahora, que lleva 25 años en esta pantalla, hace retrospectiva y habla de lo complicado que pueden ser entrevistar a artistas como el creador de The Wall y la cantante de “Like a Virgin”, de lo agradable que puede resultar conversar con Paul McCartney en su casa de Sussex , de las charlas con Joaquín Sabina y la manera como se transformó en el guía y asesor turístico del cantante de U2.

De todo eso y de muchos recitales transmitidos en vivo se fue nutriendo el programa. Claro que el envío pasó por distintas etapas y atravesó cambios lógicos, que fueron tanto propios como culturales y sociales.

Las nuevas generaciones también dicen presente en La Viola, acá Bebe Contepomi en entrevista con Tini Diego Spivacow / AFV

“ Comenzó siendo un programa basado en el rock argentino -apunta “El Bebe” en charla con LA NACION-. En el 97, MTV y Much Music tenían mucho más presupuesto y más chapa. Estaban muy fuertes. Nuestra única manera de competir era centrarnos en el rock argentino, donde yo tenía conocidos. Con el tiempo La Viola se abrió al rock internacional. Empezamos a tener ofertas para hacer notas afuera. La tercera etapa fue cuando comenzamos con lo latino, de Arjona a Ricky Martin, esas grandes figuras que no tienen que ver con el rock. Y la última es con el trap ”, sintetiza.

Por otro lado, como ventaja en algunos caso o desventaja en otros, La Viola nunca fue un programa de un canal de música. Al estar en un canal de noticias, su tratamiento siempre fue diferente. “Es un programa más noticioso que musical. Las notas no hablan de cuestiones técnicas de música, de con cuál guitarra un músico grabó determinado tema porque es un canal que ve gente de 15 a 80 años. Cuando comenzamos yo quería contar la música en primera persona. Fijate que La Viola nunca tuvo estudio. No vienen los músicos, nosotros vamos a verlos a ellos. Vamos a los recitales. Y hago las presentaciones de las notas en la vereda o desde el balcón de la oficina. Vamos adonde está el rock”, explica el “Bebe”.

La amplitud etaria también puede ser una ventaja, o no, sobre todo porque las audiencias más nuevas no suelen sentirse tan atraídas por la televisión lineal ni por la radio, prefieren más los formatos on demand.

“Tengo una hija de 13, un hijo de 11 y otro de 8. Eso es algo que entiendo perfectamente. Creo que mi hija no vio La Viola en su vida, pero ve mis notas en otros formatos de la web . Yo me dedico a generar contenidos. Luego, la manera de cómo eso llega a las diferentes generaciones va variando . Algunos siguen viendo la tele, otros llegan por redes sociales o por YouTube”

Bebe Contepomi con Fabi Cantilo y Leo García

Acto seguido regala una anécdota más, que retrata justamente esos cambios culturales. “Tenía que hacerle una entrevista a Maluma, de quien mi hija era fanática. Ella estaba emocionada por que su papá le hacía una nota a su ídolo. Cuando la entrevista estaba por salir al aire la nota, la llamé por teléfono para avisarle. Al volver a casa le pregunté si la había visto y me dijo que no, porque estaba haciendo otra cosa. Me llamó la atención, ¡Era Maluma! Pasados cinco días me dijo que había visto la nota y me contó qué cosas le habían gustado más. ¿A que me refiero con esto? A que buscó la nota en Internet y la vio cuando quiso y donde quiso . El resultado sigue siendo el mismo, más allá de que unos lo vean en la tele y otros por Internet. Por eso, cuando me hablan de llegar a las nuevas generaciones, para mí s e llega con contenido y sustento. La manera la decidirán ellos. El cuándo y el cómo. Si bien la tele bajó su audiencia, es el disparador de muchos contenidos. Porque a mi una compañía discográfica mi invita a hacer una entrevista con U2 en Nueva York porque sale en la tele, más allá de que luego se vea por redes sociales”.

La Viola celebra 25. La idea, admiten alrededor del programa, es poder hacer un gran festejo de aniversario que trascienda la pantalla. Un recital, quizás un festival. “Pero no depende de mí -se ataja el Bebe-. La Viola es un programa de Artear, yo solo soy el conductor. Pero la idea de un festival está. Sobre todo porque La Viola atraviesa la coyuntura política. Nunca se metió con lo que piensan los músicos, por acá pasaron todos y estaría bueno hacer un festival donde estén todos”, concluye.