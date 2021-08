La Voz Argentina: Bianca Cherutti fue eliminada, pero sucedió algo inesperado

En La Voz Argentina continúan las rondas de knockouts, y cada velada marca la eliminación de varios participantes. En este contexto, la noche del domingo presentó nuevos enfrentamientos, en los que cada uno de los coaches debió decidir con qué cantantes de su equipo querían seguir adelante. Uno de los duelos más peleados tuvo como protagonista a Bianca Cherutti y a Camila Garay, ambas pertenecientes al equipo de Mau y Ricky.

Antes del duelo, las artistas presentaron sus canciones, y estuvieron muy atentas a los consejos de sus jefes de equipo. Primero cantó Bianca, que reconoció la importancia de las recomendaciones brindadas por Mau y Ricky: “En el coacheo me fue muy bien, me sirvió más allá de lo vocal, con los consejos que me dan en la puesta”. Por su parte, Ricky evaluó sobre esa participante: “Le dijimos que trajera la esencia de la canción a su performance, y al momento que se enciendan las luces en el estudio, estoy seguro que ella va a conseguir ese lugar”.

Luego llegó el turno de Camila, que interpretó “Me va a extrañar” (una pieza de Ricardo Montaner), y sobre quien Ricky opinó: “Esa canción la conozco desde niño, y escuchar una versión que me sorprenda es difícil, pero ella lo logró. Estas son dos canciones completamente distintas, que tocan distintos sentimientos”.

Finalmente las dos se presentaron ante la mirada de sus coaches, y del resto de los especialistas, Lali Espósito, Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti. La primera en pasar fue Camila, y luego Bianca con “Dangerous Woman”.

Ricky y Mau, ante una difícil decisión. Instagram

Al momento de las devoluciones, los miembros del jurado coincidieron en que el talento de las cantantes era muy parejo. Lali aseguró que ambas fueron “tremendas, no sé qué van a hacer mis amigos. Camila, fue precioso el momento en el que cantaste, pero también creo que Bianca la rompió”. Luego Ricardo agregó: “Primero quiero agradecerles por ‘Me va a extrañar’, que de mis canciones es de las que prefiero, y luego preguntarles por qué las juntan, porque es como inverosímil. Dos voces con esa calidad, se me haría complicado juntarlas en mi equipo. Las dos tienen el mismo derecho de estar en la final del programa, merecen quedarse”. Por último, la Sole aseguró: “Fue increíble lo que hicieron las dos”.

Mau y Ricky se encontraban ante un verdadero desafío, y Mau explicó: “Esta es la belleza de un knockout de esta calidad. Camila y Bianca se complementan a mostrar lo buenas que son”. Finalmente, y ante la nerviosa mirada de las participantes, los hermanos anunciaron que preferían el numero de Camila.

Muy conmovida, Bianca se retiró del programa luego de agradecerle a los especialistas. Pero cuando prácticamente estaba afuera del reality, la bocina que indica el robo de participante, la sorprendió. Rápidamente regresó al escenario, para descubrir que Montaner fue quien la tomó para sumarla a su equipo , y en ese momento, el cantante le dijo: “Eres muy buena, no tiene idea de hasta dónde puedes llegar. Estoy agradecido de tener la oportunidad de llevarte conmigo en este programa”.

Visiblemente emocionada, Bianca concluyó: “Tengo otro mentor. Vamos a ver qué desafíos me pone, pero estoy con ganas de seguir creciendo”. Por su parte, Montaner reveló por qué quiso integrarla a su team: “Siento que darle una oportunidad a ella es encender la mecha para que haga una tremenda explosión en la próxima etapa”.

LA NACION