La Voz Argentina: dos de los participantes del team Montaner quedaron fuera de concurso

Este jueves, en La Voz Argentina, llegó el turno de que el equipo de Ricardo Montaner se midiera en la etapa de “playoffs”, en la que de los ocho participantes de cada equipo, dos quedan en camino.

Como ocurrió el miércoles con Lali Espósito, el programa comenzó con el líder del equipo cantando junto a los concursantes, pero en este caso, la actuación de los participantes quedó relegada a hacerle los coros al oriundo de Valentín Alsina, que brindó una versión de uno de sus hits, “Volver”.

En esta instancia, Abel Pintos se sumó al programa en carácter de mentor y su labor es guiar, junto a cada coach, a los participantes en los ensayos, de cara a sus actuaciones. Los primeros en enfrentarse al bahiense fue el dúo Denis y Axel, quienes se declararon fanáticos de Pintos.

Los hermanos cordobeses brindaron una versión de “Mientes”, de Camila. Tras escucharlos, los coaches les dieron su devolución. “Estuvieron súper atinados. Disfruté mucho. Se nota que son hermanos y se conocen”, expresaron Mau y Ricky. “Siento una enorme satisfacción de saber que el camino de ustedes comienza acá. Más allá de mi decisión de esta noche, quiero que entiendan que les auguro un gran futuro”, cerró el coach de los muchachos.

La segunda en salir a escena fue Jacinta Sandoval, que con su particular estilo, supo conmover a Pintos durante los ensayos. La joven bonaerense se atrevió a versionar un clásico: “Contigo a la distancia”.

“Hermosa. Parece Jessica Rabbit y esa belleza se trasladó a su voz. Se ha lucido. Hoy vimos otra cara de la artista que es. La ha descosido esta noche”, comenzó la rueda de devoluciones Lali. “Lo que sucede con Jacinta es lo que produce cuando uno la escucha. Su camino ba a ser tan inmenso como ella misma quiera”, auguró Montaner.

“Tuviste muy poco acompañamiento musical y lo pudiste sobrellevar. Eso habla maravillas de vos como artista”, acotó Soledad.

El tercero de los participantes, Ezequiel Pedraza se sorprendió al encontrar en los ensayos al autor de la canción que había elegido. Y mucho más se sorprendió cuando el mismo Pintos lo invitó a cantar junto a él “La llave”, el tema en cuestión.

Tras escuchar al joven cordobés, Soledad recordó entre risas que Pedraza se negó en dos oportunidades a formar parte de su team y expresó: “Cantó muy “bien. Es un tema que nos llega a todos y es muy difícil de cantar. Te sentí por momentos un cuartetero cantando otra cosa. Lo digo con respeto y admiración”.

Luego llegó el turno de Bianca Cheruti, que eligió un tema de una de sus cantantes favoritas, Christina Aguilera. “Cantás muy bien y tenés todo controlado, incluso en el escenario”, elogió Pintos en los ensayos y le recomendó trabajar más el final de las frases de “Falsas esperanzas”.

“Nació para cantar. Estamos orgullosos de que hayas formado parte de nuestro equipo”, indicaron Mau y Ricky. “Ella es una verdadera artista. Lo que genera con su garganta y su expresión corporal, no se puede comprar. Si no lo tienes, no lo puedes comprar”, agregó el padre del dúo venezolano.

“¡A dónde me metí!”, expresó Sergio Verón al encontrarse con Pintos y amagó con irse. Pero no se amedrentó y mostró frente al bahiense su versión de otro bolero clásico: “Sombras, nada más”.

“Me pareció que estuvo todo el tiempo en el mismo color, sin matices. Es una cuestión del arreglo. Él tiene algo en el sentir que no puede comprar”, observó Lali, tras escucharlo en el escenario. “El arreglo no le resultó cómodo, pero yo apuesto a Sergio. Tiene un carisma y una fuerza interior muy grande. Cuando uno tiene el don, uno tiene salir a gastarlo y él lo hace”, coincidió Montaner.

Ana Paula Rodríguez eligió un tema de Mau y Ricky para esta instancia: “Olvídame”. “Sé que me van a matar por esto que voy a decir, pero ustedes son unos grandes compositores”, elogió Montaner a sus hijos luego de escuchar la versión de la participante. “El hecho de que hayas cantado una canción nuestra significa más de lo que puedas imaginar”, sumó Mau.

El antepenúltimo concursante en salir al escenario fue Sebastián Pérez, el primero del equipo en elegir un tema en inglés: “Since I Don’t Have You”, de The Skyliners, popularizado por Guns N’ Roses.

“Espectacular. Me asusté al comienzo, pero después estuvo genial, fue creciendo y creciendo”, indicó Soledad. “Cada vez que te has parado ahí, mostraste solvencia. Crees en lo que haces. Defiendes el género que te gusta y que te viene como anillo al dedo. Gracias por estar en mi equipo” sumó el coach del team.

La encargada de cerrar esta segunda ronda de “playoffs” fue Steffania Uttaro, quien cantó “Make You Feel My Love”, de Bob Dylan, en la versión de Adele. La performance de la venezolana fue una de las más elogiadas de la noche. “Nos hiciste pasar un momento hermoso, fue una caricia al alma y por un momento me hiciste olvidar de que estaba acá”, confesó Soledad. “Estoy muy orgulloso de ti. Quiero que sepas que me has dado grandes satisfacciones”, cerró el autor de “Déjame llorar”.

Entonces, llegó el momento de saber quiénes de los 8 participantes del team pasarían a la instancia de los “Shows en vivo”. El primero de los cantantes elegidos por Montaner fue Ezequiel, seguido por Denis y Axel, Jacinta, Steffania, Bianca y Sergio. De esta manera, Ana Paula y Sebastián quedaron fuera de concurso. El viernes, en tanto, se medirán los integrantes del team Soledad.

