La Voz Argentina: el curioso homenaje de Ricardo Montaner al profesor Jirafales

El éxito mundial de El Chavo hace que cualquier referencia al programa o a sus personajes sea una especie de código universal compartido. No importa dónde uno nació o vivió, en algún momento Chespirito fue parte de su vida.

Y eso fue lo que sucedió en La Voz Argentina, donde una devolución terminó convirtiéndose en un involuntario homenaje al comediante mexicano y a su elenco. En el último día de Batallas, Pilar Franzotti y Agustina Vita recibían la dispar devolución del jurado. Para algunos habían estado bien, para otros no tanto.

Siendo del “Team Montaner”, era el experimentado cantante quien tenía la palabra definitoria acerca de cuál de las dos continuaba en el programa, y cuál se volvía a su casa. Ricardo mantuvo el suspenso, mientras criticaba de forma pareja al dúo: “Ustedes tienen memoria buenísima, así que seguro se acuerdan lo que hablamos en el ensayo. Por eso a mí me encantaría que me repitieran lo que hablamos en el ensayo cuando estábamos con Nahuel”. La marcación fue la de un profesor de primaria, pero el artista no se quedó ahí: “¿Qué hablamos de la letra? Porque La Sole dijo exactamente lo que yo les dije en el ensayo, y no pasó. Ninguna se comprometió con la historia”.

El tono frío del docente hastiado hizo que en el estudio no volara ni una mosca. Hasta que se escuchó en off la voz de Lali Espósito imitando a la del Chavo: “Bueno pero no se enoje”.

Las carcajadas rompieron cualquier atisbo de seriedad, y aunque Montaner tentado insistió con la crítica, Lali le subió la apuesta: “Ta, ta, ta ta y ta”, latiguillo del inolvidable profesor Jirafales cuando perdía la paciencia. Y ahí sí, hasta una de las participantes se rió de él: “Es que no me tienes paciencia”, le replicó.

Montaner quedó tan descolocado ante tanto nivel de burla, que fue directamente a la decisión y siguió acomodándose el pelo. Que hasta el jopo se le había rebelado.

LA NACION