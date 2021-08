La Voz Argentina: Lali Espósito le tiró un zapato a uno de los participantes

El final de las batallas en La Voz Argentina dejó bastante que desear. Los duetos en competencia fueron parejos, tanto para bien como para mal. Sin embargo, algunos sorprendieron más que otros, y despertaron en Lali Espósito la más insólita de las devoluciones.

El mano a mano era entre Octavio Ramírez y Nicolás Olmedo, y el desafío fue interpretar “Somebody To Love”, de Queen. Palabras mayores. Y aunque ninguno de los dos le llegaba a la rodilla a Freddie Mercury, cada uno en su estilo hicieron un trabajo que fue elogiado por el jurado. Aunque no por todos.

Luego de la armonía final, impecable en todo sentido, entró en cuadro un zapato rojo volando por el aire, que pegó justo delante de Octavio. La propiciadora de la violenta acción no era otra que Lali. “Cuidado que con eso matás a alguien”, la reprendió Mau Montaner, mientras la culpable se reía abiertamente de su ocurrencia.

Y es que, a diferencia de lo que pudo pensarse en un primer momento, la osadía no había sido negativa, sino a favor del dueto. “Es que quería tirarles algo y esto (por el catsuit que llevaba) no me lo puedo arrancar”. ¿De haber podido habría optado por prendas más intimas como pasa en los conciertos con las fans?

“Igualmente tiene un corazón en el taco”, la quiso salvar La Sole, mientras Marley le advertía lo que habría sido un tacazo de esos en la cabeza. “Claro, le quise tirar un corazón, lo calculé”, reafirmó Lali para luego hablar maravilla de los participantes. Seguramente mientras la escuchaban, los aludidos habrán pensado “Menos mal que le gusto, porque si no”.

LA NACION