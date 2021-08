La Voz Argentina: Lali Espósito se burló de Marley con una frase de Esperando la carroza

Como ya se dijo en numerosas ocasiones, si La Voz Argentina es lo que es, se debe mucho a la presencia de Lali Espósito. La cantante y actriz (con Ricardo Montaner pisándole los talones) le aporta una frescura al concurso, y en todo momento tiene la salida justa para romper la monotonía del concurso.

Victoria Rengel y Patricio Mai, integrantes del “Team Soledad”, acababan de terminar una versión imperfecta de “Take On Me” cuando el conductor se acercó entusiasmado a felicitarlos: “Bueno, vamos a ver las devoluciones para el ‘Team Montaner’... ah, no”.

El error no habría sido tan grave si en las paredes del programa no hubiera colocados tres carteles gigantes de luces que, en este caso, decían “Team Soledad”.

Marley, acostumbrado a reírse de sí mismo, lanzó una carcajada, mientras el jurado se dedicó a burlarse de su equívoco: “Tres carteles Marley, hay tres carteles. Como en la película ‘tres empanadas’”, le repetía con sorna Lali. Quien no contenta con la ocurrencia redobló la apuesta, mirando a cámara y, por suerte sin terminar la frase: “Ahí lo tenés al pelotu..”. Las risas continuaron, y ya se habían extendido al los participantes, a los técnicos y a todos los presentes en el estudio. “Te amo, Marley”, aclaró Lali segundos después para que quedara claro que no se trató de un tema personal.

Por suerte la cosa no siguió, y en el duelo (o batalla) La Sole se decantó por Patricio Mai, dejando fuera de juego a Victoria, la venezolana que a puro talento y personalidad se mereció, no solo llegar hasta ahí sino también continuar. Cosa que lamentablemente no ocurrió.

LA NACION