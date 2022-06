La Voz Argentina: quién es el maestro que enseña música en la cárcel, y que cautivó a Ricardo Montaner

Nueva noche en La Voz Argentina, y los equipos continúan sumando nuevos figuras. Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Mau y Ricky buscan las mejores voces del certamen, con el objetivo de llevar a alguno de esos artistas a la gran final. Y durante la emisión del jueves, surgieron en escenas varias aspirantes que sorprendieron a los especialistas.

El encargado de abrir la noche fue Renato Barbieri, que compartió un momento muy divertido, bailando con Marley sobre el escenario. Su interpretación de “Cheques”, le valió la posibilidad de ser uno de los grandes protagonistas de la noche. A continuación, Lourdes Carollo cantó “Out Here on my Own”, pero su número no llamó la atención del jurado. Al momento de la devolución, Ricky señaló: “La cantaste muy lindo. Muy sutil”, y Mau agregó: “Cuando estamos mirando para atrás, solo tenemos tu voz, si está afinada, si es una voz de color lindo, y en todo eso decirte que aunque tuviste errorcitos de afinación, tienes una voz muy bonita”. Por último, la Sole apuntó: “Tenés que irte súper contenta, lo hiciste súper bien, y siento que me equivoqué al no darte la oportunidad”.

Abogado y amante de la música, Ignacio Pereira reveló que un duro momento personal, lo llevó a “replantearse un montón de cosas, motivándolo a presentarse en el casting de La Voz Argentina, a perseguir su sueño”. Su versión de “La mano de Dios”, fue respaldada por la Sole, quien luego de sumarlo a su equipo le aseguró: “Te veo un claro finalista, y estoy honrada que estés en mi equipo”.

Una de las historias más impactantes de la noche, fue la de Nicolás Pagnucco, quien se dedica a enseñar música adentro de una cárcel. “Cuando empecé a trabajar acá, tenía algo de miedo, porque era una incertidumbre total. Llegué y en cuanto empecé a tocar, perdí el miedo, la vergüenza, y me dejé de preocupar. Hay muchos acá que ya saben tocar, hay algunos que componen muy bien, y me piden que ponga melodía, armamos la canción entre todos, y a fin de año presentamos”, explicó el joven sobre su trabajo, y confesó que cuando le contó a sus alumnos que iba a estar en La Voz Argentina, todos festejaron la noticia.

Pagnucco hizo “Cuando te enamores”, y si bien cometió algunos errores al final, Montaner apostó por él, y le aseguró: “Damos la vuelta cuando el artista viene muy bien, y ahí el artista se desbarranca un poco. Pero entendemos que es parte de este juego, y entiendo tu posición ahí, lo difícil que es tener a estas sillas dadas vueltas, y no saber cuál va a ser tu futuro inmediato”.

Una joven llamada Milagros Coronel, no logró interesar al jurado, y Mau le aconsejó: “Yo sé que puedes pasar ahorita mismo un poco de tristeza, porque no nos hayamos volteado, pero yo soy de los que piensa que todo pasa por algo, y que lo que viene es mejor. Siento que nos quedamos esperando por algo, pero tu cantaste muy bonito”. Una suerte similar corrió Franco Llosas, que hizo “Se parece más a ti”, sin quedar elegido.

Por su parte, Camila Pérez y su interpretación de “Bridge Over Troubled Water”, hizo que todos los jurados, menos la Sole, se dieran vuelta en el último minuto. Luego de contar que tenía 24 años, Lali le comentó: “Sorprende cuando son tan chicos. Lo hiciste muy bien, porque si buen hubo algunas cosas, esperé hasta último momento para sorprenderme con la canción, y sobre el final pegaste unos momentos muy bonitos. Tenés una gran voz para tu edad, a mí me gustó mucho”.