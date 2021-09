La Voz Argentina: revuelo en redes por la eliminación de Ignacio Sagalá

Culminaron en La Voz Argentina los cuartos de finales, y de esa manera, el reality entró en las esperadas semifinales y Marley les dio la bienvenida a los capitanes de los distintos equipos, Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky Montaner, y Soledad Pastorutti. Durante la velada del miércoles, la jornada permitió definir a los finalistas de los equipos de Lali, y de Montaner.

El primer número de la noche corrió por cuenta de Santiago Borda, y fue dedicado a la canción “Livin la vida loca”. Luego de cantar, el joven reconoció: “Quiero decir que estoy muy emocionado, muy contento, gracias a la gente”. El primero en dar su devolución fue Ricardo Montaner, que le dijo: “Te hemos visto crecer en el escenario, y agarrarle confianza”, mientras que Lali concluyó: “Se ha hecho un gran espacio en el corazón de mucha gente, hoy estuviste hermoso. Y la adrenalina de este momento, yo sé lo que es, y hoy demostraste una vez más que merecés el voto de la gente”.

Luego llegó el turno de Paula Chouhy, que con su interpretación de “Too much love will kill you”, sorprendió a todos los miembros del jurado. “Estoy temblando” confesó la artista, y Ricky le dijo: “Tú eres espectacular, y creo que la gente está enamorada de tu voz”. Por su parte, Mau se sumó a los elogios y la felicitó, a la vez que Lali redondeó: “Me emociona mucho Paula, es la mujer de mi team, no es un detalle menor para mí, y ella siempre estuvo fantástica”.

Nicolás Olmedo, una de las que indudablemente se convirtió en las figuras de esta edición de La Voz Argentina, interpretó “Feel”, el tercer musical de la velada. “Solito en el escenario, interactuando con la cámara, manejaste la energía justa” le dijo Montaner. Y en su turno, Lali cerró las devoluciones y le aseguró: “Se te vio seguro, estoy muy orgullosa, no tengo dudas que la gente te está votando sin parar, sos increíble Nico, y te recontra felicito.

Luego de esos tres números correspondientes a los cantantes del team Lali, llegó el momento de la primera votación del público, que coronó a Olmedo como el finalista de ese equipo, y quien cantará el domingo en el final del reality.

En la segunda mitad de la noche, los grandes protagonistas fueron los integrantes del team Montaner. Luego de un pequeño musical a cargo de David Lebón y Soledad Pastorutti, comenzaron los números solistas, y el primero en cantar fue Ignacio Sagalá, con “Vivo por ella”. Soledad, muy sorprendida, lo felicitó por “el control de su voz”, y Montaner opinó que era un privilegio verlo en el escenario “demostrando lo que podía hacer”.

Luego llegó el turno de Steffania Uttaro, que interpretó “Mujer contra mujer”, un número del que Mau aseguró: “Cada vez que te presentás, vas mejorando, y yo me quedo más loco. Hoy fue la mejor presentación tuya hasta ahora, así que familia, quiero decirles que vayan ya a votar por esta niña, porque se lo merece”. Por su parte, Montaner consideró: “No es fácil para alguien que viene de otro país, comenzar de cero. Steffania cayó muy bien a la gente de Argentina, y estar en esta semifinal es un paso extraordinario. Te felicito, has conmovido mi corazón”.

“Dígale” fue la canción que Ezequiel Pedraza eligió para su presentación de semifinales, y Lali le dijo: “Él tiene mi corazón desde el día uno. Canta con corazón, tiene ese carisma de traspasar la pantalla. Yo te votaría si estuviera del otro lado”. Y en su turno, Montar aseguró: “Lo has hecho extraordinario, me siento tan orgulloso de ti, que sé que vas a llegar muy lejos”.

Los hermanos Denis y Axel Ortiz fueron los responsables de cerrar los musicales, con “Hoy tengo ganas de ti”. “Llegamos al momento final, y en minutos se cierra la votación” anunció Marley, y Soledad opinó sobre ese número final: “Todo impecable, disfruté cada una de las notas que dieron esta noche. Ver cantar a dos hermanos de esta manera es hermoso, y me emociona un montón, los felicito chicos”.

Una vez más llegó la instancia de la votación telefónica, y el público eligió como ganador de ese equipo a Ezequiel Pedraza. Pero ese resultado pronto tuvo un correlato en redes sociales, donde los fans de Ignacio Sagalá expresaron su malestar. Uno de los cantantes favoritos de esta edición quedó eliminado, y sus seguidores, muy activos en redes, inundaron twitter convirtiendo al joven artista en trending topic.

Yo pensando que ganaba Ignacio // Yo cuando dijo Ezequiel #LaVozArgentina pic.twitter.com/0jpymBrH05 — Alejandra 💙💛💙 (@Alejandra_JR10) September 2, 2021

Y SI APURAMOS LAS COSAS, Y QUE PASE IGNACIO? GRACIAS.#LaVozArgentina pic.twitter.com/SOeGPvRlMf — Lucas (@lucaamolina_) September 2, 2021

