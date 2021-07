La Voz: de cantar en colectivos, a ser uno de los favoritos de La Sole

Una nueva camada de cantantes se presentó el domingo en la última edición de La voz, y dos de ellos lograron destacarse por su talento. Por ese motivo, ambos fueron rápidamente seleccionados para algunos de los equipos que lideran los artistas.

Uno de ellos fue Oscar Rojas, de 28 años. Al comienzo de su presentación, contó: “Nací en Corrientes, en Mercedes. Desde los cinco años que toco el acordeón. Para mí y para mi familia, más allá de un hobby, era un trabajo que nos ayudaba a salir adelante. Empecé a cantar a los diez años; después me empezó a gustar mucho más, y canté en eventos”.

Según explicó el participante, la llegada de su primer hijo fue muy importante: “Fui papá a los 18 años y, desde ese momento, hubo un cambio rotundo en mi vida. De tocar en eventos, esto se transformó en un trabajo porque teníamos que vivir, que comer... De lunes a viernes era salir a los colectivos, a tocar el acordeón. Siempre estaré agradecido a la gente que me ayudó con monedas, con dos pesos o cinco pesos, con eso vivíamos y comíamos”.

Su elección fue la pieza “Mírame”, un chamamé que -inmediatamente- llamó la atención de Soledad Pastorutti, que se dio vuelta para sumarlo a su equipo. Si bien Oscar estaba muy nervioso, la jurado proyectó: “Él va a ser un descubrimiento. A medida que se suelte, va a mostrar mucho más de lo que mostró esta primera vez. Estoy feliz de seguir sumando folclore a mi equipo”.

Más adelante, fue el turno de Santiago Manrique, hijo de una madre brasileña. Por eso, al momento de contar quién es, dijo: “Tengo muchos recuerdos en Brasil. He tocado allá, es un país muy rico culturalmente, y la música se vive en todos lados”.

Su elección fue el tema “Neon”, y su interpretación hizo que Mau y Ricky, Ricardo Montaner y La Sole se dieran vuelta. En su devolución, Ricky comentó: “Esta canción a mí me gusta mucho, y no es fácil”. Entonces, el participante aseguró que su intención fue la de “jugársela”, y La Sole acotó: “A mí me gusta la gente arriesgada. Disfruté mucho de lo que hiciste, se notaba que estabas en tu mundo”.

Más adelante, el jurado le pidió una canción en español, y él interpretó “Lo que sangra”; luego, se animó -incluso- a cantar una pieza en portugués.

Finalmente, a la hora de elegir a qué equipo sumarse, se decantó por el de Ricardo Montaner, quien apuntó que, por su “carácter de músico integral, será un buen oponente”.

